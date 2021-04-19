Hindistan'da istasyon çalışanı raylara düşen çocuğu böyle kurtardı
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Hindistan'da istasyon çalışanı raylara düşen çocuğu böyle kurtardı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Hindistan'da annesiyle birlikte yürüdüğü sırada tren raylarına düşen çocuğu ölümden istasyon çalışanı kurtardı.

Hindistan'da annesiyle birlikte yürüdüğü sırada tren raylarına düşen çocuğu ölümden istasyon çalışanı kurtardı.

Olay, Hindistan'ın Mumbai kentindeki Vangani Tren İstasyonu'nda meydana geldi. Annesiyle birlikte tren istasyonunda yürüyen çocuk aniden dengesini kaybederek raylara düştü. Olayın etkisiyle şok geçiren anne çocuğunun düşüşünü izledi.Çocuğa doğru hızla yaklaşan treni farkeden istasyon çalışanı Mayur Shelkhe, çocuğu ezilmekten kurtardı. O anlar an be an istasyona ait güvenlik kamerasına yansıdı.

Hindistan'da istasyon çalışanı raylara düşen çocuğu böyle kurtardı
Hindistan'da istasyon çalışanı raylara düşen çocuğu böyle kurtardı
Hindistan'da istasyon çalışanı raylara düşen çocuğu böyle kurtardı
Hindistan'da istasyon çalışanı raylara düşen çocuğu böyle kurtardı
Hindistan'da istasyon çalışanı raylara düşen çocuğu böyle kurtardı
Hindistan'da istasyon çalışanı raylara düşen çocuğu böyle kurtardı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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