Hindistan'da istasyon çalışanı raylara düşen çocuğu böyle kurtardı

Hindistan'da annesiyle birlikte yürüdüğü sırada tren raylarına düşen çocuğu ölümden istasyon çalışanı kurtardı.

Olay, Hindistan'ın Mumbai kentindeki Vangani Tren İstasyonu'nda meydana geldi. Annesiyle birlikte tren istasyonunda yürüyen çocuk aniden dengesini kaybederek raylara düştü. Olayın etkisiyle şok geçiren anne çocuğunun düşüşünü izledi.Çocuğa doğru hızla yaklaşan treni farkeden istasyon çalışanı Mayur Shelkhe, çocuğu ezilmekten kurtardı. O anlar an be an istasyona ait güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı