Son dakika haberleri... - Hindistan'da iPhone fabrikasında maaş isyanı
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Son dakika haberleri... - Hindistan'da iPhone fabrikasında maaş isyanı

13.12.2020 15:09 | Son Güncelleme: 13.12.2020 15:22

Son dakika haberler: - Hindistan'da iPhone fabrikasında maaş isyanı Hindistan'da iPhone üreten fabrikada çalışan işçiler, maaş anlaşmazlığı nedeniyle ortalığı savaş alanına çevirdi.

- Hindistan'da iPhone fabrikasında maaş isyanı

BANGALORE - Hindistan'da iPhone üreten fabrikada çalışan işçiler, maaş anlaşmazlığı nedeniyle ortalığı savaş alanına çevirdi.

Hindistan'ın Karnataka eyaletinin Bangalore kentinde iPhone üretimi yapılan Tayvan merkezli Wistron şirketinin fabrikasında işçiler maaş ödemelerinin eksik yatması nedeniyle isyan çıkardı.

Öfkeli işçiler, fabrikanın lobisindeki mobilyaları tahrip edip, cam ve kapıları kırdı. Otoparkta yöneticilere ait araçları deviren işçiler, araçları ateşe vermeye çalıştı. Polis isyanla ilgili 132 kişiyi gözaltına aldı. Polis Müfettişi Seemant Kumar Singh, işçilerin maaş ödemelerinin eksik yapılmasından şikayetçi olduklarını söyledi. Yerel basın da işçilerin kendilerine söz verilenden önemli ölçüde daha az ücret aldıkları gerekçesiyle isyan başlattıklarını belirtti.

Hintli yetkililer, işçi isyanının ardından düzeni sağlama ve adil soruşturma sözü verdi. Karnataka eyaleti Sanayi Bakanı Jagadish Shettar, şiddeti talihsiz ve kabul edilemez olarak nitelendirerek Wistron için gerekli korumayı sağlama emri verdi. İşçilerin haklarını korumaya kararlı olduklarını söyleyen Shettar, iş anlaşmazlıklarının yasal yollarla çözülmesi gerektiğini vurguladı.

Son dakika haberleri... - Hindistan'da iPhone fabrikasında maaş isyanı
Son dakika haberleri... - Hindistan'da iPhone fabrikasında maaş isyanı
Son dakika haberleri... - Hindistan'da iPhone fabrikasında maaş isyanı
Son dakika haberleri... - Hindistan'da iPhone fabrikasında maaş isyanı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SERKAN BAYAR

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