Hindistan'da iklim aktivistinin gözaltına alınmasına muhalefetten tepki

Hindistan'da bazı muhalif politikacılar, genç bir aktivistin protestocu çiftçilere destek olmak amacıyla hazırlanan bir metni sosyal medyada paylaştığı gerekçesiyle gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

Hindistan'da bazı muhalif politikacılar, genç bir aktivistin protestocu çiftçilere destek olmak amacıyla hazırlanan bir metni sosyal medyada paylaştığı gerekçesiyle gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

BBC'de yer alan habere göre, Delhi Ulusal Başkent Bölgesi Başbakanı Arvind Kejriwal, 22 yaşındaki iklim aktivisti Disha Ravi'nin gözaltına alınmasını "demokrasiye yapılmış bir saldırı" olarak nitelendirdi.

Kejriwal, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Çiftçilerimizi desteklemek bir suç değildir." ifadesini kullandı.

Çok sayıda aktivist, gazeteci ve politikacı sosyal medya hesaplarından Ravi'nin gözaltına alınmasına tepki gösteren paylaşımlarda bulundu.

Polis yetkilileri, Ravi'nin İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg'in, yeni tarım yasasına karşı çıkan çiftçileri desteklemek amacıyla hazırladığı belgenin "formüle edilmesinde ve yayılmasında" kilit rol oynamaktan gözaltına alındığını belirtti.

Ravi, mahkemede verdiği ifadede belgeyi kendisinin hazırlamadığını söyleyerek, "Çiftçileri desteklemek istedik. Belgedeki sadece 2 satırı düzelttim." dedi.

Thunberg'in başlattığı iklim kampanya grubu "Fridays for Future" ekibinin Hindistan'daki liderlerinden biri olan Ravi, 13 Şubat'ta Bengaluru kentinde gözaltına alınmıştı.

Ülkede son haftalarda çiftçi protestolarıyla ilgisi olduğu iddialarıyla çok sayıda aktivist ve gazeteci gözaltına alınmıştı.

Yeni tarım yasaları ve çiftçi protestoları

Hindistan hükümeti, Eylül 2020'de tarım sektörüne serbestleşme getiren, taban fiyat ve destekleme alımı politikalarını sona erdiren 3 düzenlemeyi yasalaştırmıştı. Çiftçiler, yeni tarım yasalarının kazançlarını azaltacağını, aracı şirketlere daha fazla yetki tanıyacağını ve sonunda kendilerini topraksız bırakacağını ileri sürüyor.

Başbakan Narendra Modi hükümeti ise yeni yasaların çiftçilere ürünlerini pazarlama özgürlüğü tanıyarak özel yatırımla tarımsal büyümeyi teşvik edeceğini savunuyor.

Yasanın kabul edilmesinin ardından Pencap ve Haryana'dan başkente doğru harekete geçen çiftçiler, protesto eylemlerini başkent Yeni Delhi'ye taşımıştı. Protestolar kapsamında polis ile çiftçiler arasında zaman zaman arbede yaşanıyor.

11 tur müzakere sonuçsuz kaldı

Hükümet ile çiftçiler arasında 11 tur süren müzakereler sonuçsuz kalmıştı.

Hükümetin kanunları 18 aylığına askıya alma teklifi de çiftçiler tarafından reddedilmişti.

Sonuçsuz kalan müzakerelerin ardından çiftçiler, protestoların devam edeceğini duyurmuştu.

Ülkede çiftçilerin yarısından fazlasının borç içinde olduğu, 2018 ve 2019'da 20 bin 638 çiftçinin intihar ettiği kaydedilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emel Gözellik