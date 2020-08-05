Hindistan'da Hinduların yıktığı 500 yıllık caminin yerine inşa edilecek tapınağın temeli atıldı
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BBC

Hindistan'da Hinduların yıktığı 500 yıllık caminin yerine inşa edilecek tapınağın temeli atıldı

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, ülkenin kuzeyindeki Ayodha kentinde 16. yüzyılda inşa edilen ve 28 yıl önce radikal Hinduların saldırısıyla yıkılanBabri Camisi’nin yerine inşa edilecek Hindu tapınağının temelini attı.

Hindistan'da Hinduların yıktığı 500 yıllık caminin yerine inşa edilecek tapınağın temeli atıldı
05.08.2020 14:03 | Son Güncelleme: 05.08.2020 14:36

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, ülkenin kuzeyindeki Ayodha kentinde 16. yüzyılda inşa edilen ve 28 yıl önce radikal Hinduların saldırısıyla yıkılan Babri Camisi'nin yerine inşa edilecek Hindu tapınağının temelini attı. Tapınak inşaatı, iktidardaki Nharatiya Janata Partisi'nin en önemli vaatleri arasında yer alıyordu. Törene 135'i din adamı 310 kişi davet edildi.

Babri Camisi, Babür İmparatorluğu döneminde 1528-29'da inşa edilmişti.

Hindular, Müslümanların buradaki Kral Rama Tapınağı'nı yıkıp yerine cami yaptığını öne sürüyordu.

Babir Camisi'nin 1992'de yıkılmasından sonra başlayan ayaklanmalarda yaklaşık 2 bin kişi yaşamını yitirmişti.

Yüzyılı aşkın bir süredir hem Hindular hem de Müslümanlar, arazide hak iddia ediyordu.

Geçen yıl Yüksek Mahkeme, arazinin Hindulara ait olduğuna karar verdi.

Mahkeme, kentte Müslümanlara yeni bir cami inşa etmeleri için başka bir arazi tahsis etti.





Koronavirüs salgınında tören

İnşaat sembolik açıdan önemiyle Nharatiya Janata Partisi'nin milliyetçi Hindu tabanında desteğini güçlendirecek bir adım olarak görülüyor.

Temel atma töreni, Hindistan'da koronavirüs vakalarında rekor sayıda bir artışın görüldüğü bir dönemde yapıldı.

Hükümet yetkilileri, tören sırasında Covid-19 protokollerine uyulduğunu açıklarken, BBC Hindu Servisi Muhabiri Sarvapriya Sangwan, tören alanının çevresine konan barikatların gerisinde büyük kalabalıkların toplandığını söylüyor.

Çok sayıda kişinin töreni izleyebilmek için evlerinin damlarına çıktığı ve slogan attıkları belirtiliyor.

Bu kişilerin çoğunun maske takmadığı ve sosyal mesafe kurallarına uymadıkları görüldü. Çok sayıda kişi tapınak inşaatı için altın ve gümüş gönderdi.

Hindistan'da koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 900 bini geçti. Virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı da 40 bine yaklaştı.


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Tapınağın inşaatında kullanılması için ülkenin birçok yerinden Hinduların altın ve gümüş para gönderdiği haber veriliyor.

Bazı kişilerin altın külçe yolladığı söyleniyor.

Hindistan basını altın ve gümüşlerin polis korumasında olduğunu yazdı.

Times of India gazetesi, tapınağın inşaatında üzerlerine "Shri Ram" (Kral Rama) yazıları bulunan 200 bin tuğlanın kullanılacağını duyurdu.

Nagara tarzında inşa edilecek üç katlı tapınak 366 sütunun üzerinde yükselecek ve beş kubbeli olacak.

BBC
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