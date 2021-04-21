- Hindistan'da hastanede oksijen faciası: 22 ölü
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- Hindistan'da hastanede oksijen faciası: 22 ölü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

- Hindistan'da hastanede oksijen faciası: 22 ölü Hindistan'ın Maharashtra eyaletindeki bir hastanenin oksijen tedarik tankerinde sızıntı meydana gelmesi sonucu yaşanan kesinti nedeniyle 22 hasta hayatını kaybetti.

- Hindistan'da hastanede oksijen faciası: 22 ölü

MUMBAİ - Hindistan'ın Maharashtra eyaletindeki bir hastanenin oksijen tedarik tankerinde sızıntı meydana gelmesi sonucu yaşanan kesinti nedeniyle 22 hasta hayatını kaybetti.

Korona virüs salgını nedeniyle sağlık sisteminin çökme noktasına geldiği Hindistan'daki bir hastanede oksijen faciası yaşandı. Ülkenin salgından en kötü etkilenen eyaleti Maharashtra'nın Nashik kentinde korona virüs hastalarının tedavi edildiği Zakir Hussain Hastanesinin önünde bulunan oksijen tankında sızıntı meydana geldiği bildirildi. Sızıntı nedeniyle oksijen tedarikinin kesintiye uğradığı aktarıldı.

Yetkililerden Suraj Mandhare, "Mevcut bilgilere göre, Zakir Hussain Hastanesinde oksijen kaynağının kesintiye uğraması nedeniyle 22 kişi yaşamını yitirdi" ifadelerini kullandı.

Maharashtra Eyaleti Sağlık Bakanı Rajesh Tope de olayı doğrulayarak, "Elimizdeki bilgilere göre Nashik'teki hastanede oksijen alan hastalar öldü. Sızıntı, bu hastalara oksijen sağlayan oksijen tankında tespit edildi" dedi. Tope, olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma yürütüleceğine aktardı.

Sosyal medyada yayılan görüntülerde, hastanenin dışındaki tankerden sızan yoğun beyaz dumanın bölgeyi kapladığı görüldü.

- Hindistan'da hastanede oksijen faciası: 22 ölü
- Hindistan'da hastanede oksijen faciası: 22 ölü
- Hindistan'da hastanede oksijen faciası: 22 ölü
- Hindistan'da hastanede oksijen faciası: 22 ölü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Son dakika: Hindistan'da hastanede oksijen faciası: 22 ölü
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