- Hindistan'da ekonomik imkanları kısıtlı öğrencilere açık havada ders

YENİ DELHİ - Hindistan'da özel bir okul tarafından maddi gücü yetersiz öğrencilere açık hava sınıflarında eğitim veriliyor.

Hindistan'da eğitim veren özel bir okul, maddi gücü yetersiz öğrencileri unutmadı. Başkent Delhi'deki okul, ekonomik imkanları kısıtlı öğrencilere açık havada eğitim sağlıyor. Kentten geçen Yamuna Nehri yakınlarındaki gecekondularda yaşayan öğrenciler, Yeni Delhi Metrosu'nun geçtiği köprü altında oluşturulan "açık hava sınıfları"nda eğitimlerine devam edebiliyor. Gönüllü öğretmenlerin ders verdiği sınıflarda, öğrenciler korona virüs salgınında derslerin online olarak yapılmasıyla oluşan açığı da kapatmaya çalışıyor. Köprünün duvarları boyanarak tahtaya dönüştürülürken, öğrencilerin eksiklerini gidermesi sağlanıyor.