Hindistan'da ekonomik imkanları kısıtlı öğrencilere açık havada ders - Haberler
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Hindistan'da ekonomik imkanları kısıtlı öğrencilere açık havada ders

İhlas Haber Ajansı / Sohail Khan - Haberler | Güncel

- Hindistan'da ekonomik imkanları kısıtlı öğrencilere açık havada ders Hindistan'da özel bir okul tarafından maddi gücü yetersiz öğrencilere açık hava sınıflarında eğitim veriliyor.

- Hindistan'da ekonomik imkanları kısıtlı öğrencilere açık havada ders

YENİ DELHİ - Hindistan'da özel bir okul tarafından maddi gücü yetersiz öğrencilere açık hava sınıflarında eğitim veriliyor.

Hindistan'da eğitim veren özel bir okul, maddi gücü yetersiz öğrencileri unutmadı. Başkent Delhi'deki okul, ekonomik imkanları kısıtlı öğrencilere açık havada eğitim sağlıyor. Kentten geçen Yamuna Nehri yakınlarındaki gecekondularda yaşayan öğrenciler, Yeni Delhi Metrosu'nun geçtiği köprü altında oluşturulan "açık hava sınıfları"nda eğitimlerine devam edebiliyor. Gönüllü öğretmenlerin ders verdiği sınıflarda, öğrenciler korona virüs salgınında derslerin online olarak yapılmasıyla oluşan açığı da kapatmaya çalışıyor. Köprünün duvarları boyanarak tahtaya dönüştürülürken, öğrencilerin eksiklerini gidermesi sağlanıyor.

Hindistan'da ekonomik imkanları kısıtlı öğrencilere açık havada ders

Hindistan'da ekonomik imkanları kısıtlı öğrencilere açık havada ders

Hindistan'da ekonomik imkanları kısıtlı öğrencilere açık havada ders

Hindistan'da ekonomik imkanları kısıtlı öğrencilere açık havada ders
İhlas Haber Ajansı / Sohail Khan - Son Dakika Haberleri
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Haber: Hindistan'da ekonomik imkanları kısıtlı öğrencilere açık havada ders - Haberler
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