Hindistan'da çukura düşen fil kurtarıldı
İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Hindistan'ın Batı Bengal eyaletinde çukura düşen bir fil ekipler tarafından kurtarıldı.
Hindistan'ın Batı Bengal eyaletinde çukura düşen bir fil ekipler tarafından kurtarıldı.
Hindistan'ın Batı Bengal eyaletinde bir fil çukura düştü. Kurtarma ekipleri, mahsur kalan fili çıkarmak için çukuru suyla doldurdu. Ekipler, 3 saat süren kurtarma operasyonunun ardından fili çıkarmayı başardı.
Sosyal medyada paylaşılan filin kurtarıldığı anlara ait görüntüler ilgiyle karşılandı.
(Sohail Khan/ İHA)