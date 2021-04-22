Dünya böylesini görmedi! Koronaya teslim olan ülkede günlük vaka sayısı rekor kırdı

Hindistan 314 bin 835 yeni Covid-19 vakası ile günlük vaka sayısında yeni bir rekor kırarken aynı zamanda dünyada en çok günlük vaka bildiren ülke oldu. Sağlık sisteminin çökme noktasına geldiği ülkede toplam vaka sayısı 15 milyon 930 bin 965'e, can kaybı bilançosu da 184 bin 672'ye ulaştı. Hindistan'da uzun süredir yeterli düzeyde finanse edilmeyen sağlık sistemi nedeniyle çok sayıda hastanede baş gösteren yatak ve oksijen sıkıntısı ise devam ediyor.

Koronavirüs salgınından en fazla etkilenen ülkelerden biri olan Hindistan'da günlük vaka sayıları yeni bir rekor kırdı.Hindistan Sağlık Bakanlığı'nın bugünkü verilerine göre son 24 saatte 314 bin 835 vakanın doğrulandığı açıklanırken, son gelişme Ocak ayında ABD tarafından bildirilen 297 bin 430 günlük vaka sayısını aşan Hindistan'ı bir günde en fazla sayıda vaka bildiren ülke konumuna taşıdı.

TOPLAM VAKA 15 MİLYONU GEÇTİ

Son 24 saatte rekor sayıda 2 bin 124 hastanın virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği ülkede salgın başından bu yana kaydedilen vakaların toplamı 15 milyon 930 bin 965'e, can kaybı bilançosu da 184 bin 672'ye ulaştı.

SAĞLIK SİSTEMİ ÇÖKTÜ, OKSİJEN SIKINTISI YAŞANIYOR

Covid-19 enfeksiyonunda ikinci dalgayla mücadele eden Hindistan'da vaka sayılarında yaşanan patlamaya virüsün daha bulaşıcı olduğu belirtilen yeni mutasyonlarının neden olduğu tahmin edilirken, uzun süredir yeterli düzeyde finanse edilmeyen sağlık sisteminin de çökme noktasına geldiği belirtildi.

Çok sayıda hastanede baş gösteren yatak ve oksijen sıkıntısının ise devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı