Hindistan'da çok katlı bina toprak kayması sonucu yıkıldı - Haberler
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Hindistan'da çok katlı bina toprak kayması sonucu yıkıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Hindistan'da çok katlı bina toprak kayması sonucu yıkıldı

Hindistan'da etkili olan aşırı yağışlar sonucu yaşanan toprak kaymasında 8 katlı bir bina yerle bir oldu.

Hindistan'da etkili olan aşırı yağışlar sonucu yaşanan toprak kaymasında 8 katlı bir bina yerle bir oldu.

Hindistan'ın Himaçhal Pradeş eyaletinde yer alan Shimla kentinde aşırı yağışlar sonucu yaşanan toprak kaymasında 8 katlı bir bina yıkıldı. Saniyeler içinde yerle bir olan binanın yıkılmadan saatler önce tahliye edilmesi ile facianın önüne geçildi.

Yetkililer, binada yaşayan 8 ailenin 15 gün önce binayı boşaltmaları konusunda uyarıldığını ifade ederek, bugün öğle saatlerinde ise binanın tamamen tahliye edildiğini belirtti. Binanın yıkıldığı anlarda polis ve itfaiyenin bölgede olduğunu aktaran yetkililer, olayda ölen ya da yaralanan olmadığını açıkladı.

Binanın yıkıldığı an ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean kayıt altına alındı. - YENİ DELHİ

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