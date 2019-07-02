Hindistan'da Bir Uçak, Sağanak Yağış Sonucu Pistin Dışına İniş Yaptı

Hindistan'ın Mumbai şehrinde etkisini gösteren yoğun yağış ve fırtına hayatı olduğu gibi hava trafiğini de kötü etkiledi. Hava muhalefeti nedeniyle iniş sırasında pisti kaçıran Spicejet Hava Yolları'nın SG-6237 sefer kodlu Boeing marka uçağın ön kısmı, zemine oturdu. Yaşanan kaza sonrasında havalimanı uçuş trafiğine kapatıldı. Hatta inişe hazırlanan bazı uçaklar, geldikleri tüm yolu geri giderek kalkış noktalarına zorunlu iniş yaptılar.

9 saat 45 dakika gibi bir süre kapalı kalan havalimanında yoğun bir çalışma gerçekleştirildi. Çalışma sırasında toplam 52 sefer iptal edildi ve 54 sefer yakında bulunan diğer müsait havalimanlarına yönlendirildi. Diğer seferlerin yolcuları saatlerce uçakların içinde beklemek zorunda kaldı.

Kötü hava muhalefeti yalnızca havalimanını da etkilemedi. Etkisini gösteren sağanak yağış sebebiyle yaşanan sel; kara, hava ve demir yolu trafiklerinde de çeşitli aksamalara sebebiyet verdi. Şehir içi ve şehirler arası tren seferleri iptal edilirken yağışın etkisini göstermeye devam etme ihtimaline karşılık Mumbai genelinde eğitim durduruldu.

Yağmur dolayısıyla çöken bir duvar yüzünden 50 kişi yaralanırken 18 kişi hayatını kaybetti. Sel dolayısıyla şehrin yaşadığı sıkıntılar bununla da bitmedi. Aynı zamanda yağış sonucu taşan bir nehrin çevresinde yaşayan yaklaşık 1000 kişi, yaşadıkları yerlerden tahliye edilmek zorunda kaldı.