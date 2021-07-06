Hindistan'da bir Müslümanın gözaltında ölümü sonrası halk sokaklara döküldü
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Hindistan'da bir Müslümanın gözaltında ölümü sonrası halk sokaklara döküldü

Hindistan'da bir Müslümanın gözaltında ölümü sonrası halk sokaklara döküldü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Hindistan'ın Batı Bengal eyaletinde Müslüman bir adamın, polis tarafından gözaltına alınmasının ardından hayatını kaybetmesi sonrası halk sokaklara döküldü.

Hindistan'ın Batı Bengal eyaletinde Müslüman bir adamın, polis tarafından gözaltına alınmasının ardından hayatını kaybetmesi sonrası halk sokaklara döküldü.

Hindistan'ın Batı Bengal eyaletinde yer alan Assansol bölgesinde Müslüman olan Arnaan Khan, hırsızlık şüphesi ile polis tarafından gözaltında alınmasının ardından hayatını kaybetti. Ailesi Khan hakkında bilgi almak için karakola ulaştığında, Khan'ın hasta olduğu ve yakındaki bir hastaneye sevk edildiği belirtildi. Bilgi almak için Assansol Bölge Hastanesine ulaşan aile, Khan'ın hayatını kaybettiğini öğrendi.

Barakar semtinde yaşanan olayın ardından halk sokaklara döküldü. Polise taşla saldıran öfkeli kalabalık, polis karakolunda bulunan araçları ateşe verdi. Polis ise, kalabalığı dağıtmak ve olayları bastırmak için gaz bombası kullandı. Çıkan olaylarda henüz kaç kişinin yaralandığı ve can kaybı yaşanıp yaşanmadığı bilinmiyor.

Yaklaşık 100 milyonluk bir nüfusa sahip olan Batı Bengal, Hindistan'ın en büyük dördüncü eyaleti konumunda bulunuyor. Batı Bengal'in nüfusunun yaklaşık yüzde 27'si Müslümanlardan oluşuyor. - YENİ DELHİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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