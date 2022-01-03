Hindistan'da 15-18 yaş grubu aşılanmaya başladı - Haberler
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Hindistan'da 15-18 yaş grubu aşılanmaya başladı

Hindistan'da 15-18 yaş grubu aşılanmaya başladı
AA / İdris Sülün - Haberler | Güncel

YENİ Hindistan'da Kovid-19 vaka sayılarının artmasının ardından 15-18 yaş grubu gençlerin aşılanmaya başladığı bildirildi.

YENİ Hindistan'da Kovid-19 vaka sayılarının artmasının ardından 15-18 yaş grubu gençlerin aşılanmaya başladığı bildirildi.

Hindistan'da bulaşıcı Omicron varyantıyla mücadele etmek için ülke genelinde daha sıkı tedbirler alınırken, aşılama kampanyasına da hız verildi.

Sağlık yetkililerinin bu kapsamda, özellikle vaka sayılarının artış gösterdiği eyaletlerdeki hastane, okul ve özel aşılama merkezlerinde 15-18 yaş grubundaki gençleri aşılamaya başladığı belirtildi.

Yetkililer, vaka sayılarındaki artışa rağmen hastaneye yatan hasta sayısının artmadığını ifade etti.

Hindistan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 33 bin yeni vaka görülürken, 123 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Hindistan'da salgının başından bu yana, toplamda yaklaşık 35 milyon vaka görüldü, yaklaşık 482 bin kişi öldü.

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AA / İdris Sülün - Son Dakika Haberleri

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