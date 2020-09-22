Hindistan Başbakanı Modi'nin doğum günü kutlamaları, hidrojen dolu balonların patlamasıyla felakete dönüştü Olayda yaralanan 12 kişinin hafif yanıklarla hastaneye kaldırıldığı bildirildi

Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin doğum günü için yapılan bir kutlama, hidrojen dolu balonların patlamasıyla felakete dönüştü.

Kameralara yansıyan ve yaklaşık 12 kişinin yaralandığı bildirilen patlamaya havai fişeklerin hidrojen balonlarını tutuşturmasının neden olduğu bildirildi.

Independent Türkçe'nin haberine göre New York Post'un haberine göre cuma günü Cheannai şehrinde toplanan bir grup, önceki gün 70 yaşına giren Modi'nin doğum gününü kutlamak istedi.

Ancak yakınlarda patlatılan bir dizi havai fişekten gelen kıvılcımlar, 100 kadar hidrojen balonuna isabet etti ve tutuşmasına neden oldu.

Bundan saniyeler sonra ortaya çıkan ateş bulutunun altında onlarca insanın kaldığı bildirildi. Video kaydında birkaç kişinin, daha sonra patlamadan kalan ufak yangınları söndürmeye çalıştığı görüldü.

Modi'nin Hindistan Halk Partisi'ne üye olduğu belirtilen organizatörlerin 2 bin kadar balonu gökyüzüne bırakmayı planladığı ama kutlama için gerekli izinleri almadığı ortaya çıktı.

The New Indian Express'e görec olayda yaralanan 12 kişi hafif yanıklarla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: Haberler.com