Hindistan Başbakanı Modi'nin doğum günü kutlamaları, hidrojen dolu balonların patlamasıyla felakete dönüştü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Hindistan Başbakanı Modi'nin doğum günü kutlamaları, hidrojen dolu balonların patlamasıyla felakete dönüştü

Olayda yaralanan 12 kişinin hafif yanıklarla hastaneye kaldırıldığı bildirildi

Hindistan Başbakanı Modi'nin doğum günü kutlamaları, hidrojen dolu balonların patlamasıyla felakete dönüştü
22.09.2020 11:28 | Son Güncelleme: 22.09.2020 11:31

Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin doğum günü için yapılan bir kutlama, hidrojen dolu balonların patlamasıyla felakete dönüştü.

Kameralara yansıyan ve yaklaşık 12 kişinin yaralandığı bildirilen patlamaya havai fişeklerin hidrojen balonlarını tutuşturmasının neden olduğu bildirildi.

Independent Türkçe'nin haberine göre New York Post'un haberine göre cuma günü Cheannai şehrinde toplanan bir grup, önceki gün 70 yaşına giren Modi'nin doğum gününü kutlamak istedi.

Ancak yakınlarda patlatılan bir dizi havai fişekten gelen kıvılcımlar, 100 kadar hidrojen balonuna isabet etti ve tutuşmasına neden oldu.

Bundan saniyeler sonra ortaya çıkan ateş bulutunun altında onlarca insanın kaldığı bildirildi. Video kaydında birkaç kişinin, daha sonra patlamadan kalan ufak yangınları söndürmeye çalıştığı görüldü.

Modi'nin Hindistan Halk Partisi'ne üye olduğu belirtilen organizatörlerin 2 bin kadar balonu gökyüzüne bırakmayı planladığı ama kutlama için gerekli izinleri almadığı ortaya çıktı.

The New Indian Express'e görec olayda yaralanan 12 kişi hafif yanıklarla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: Haberler.com

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hamza Dağ Hulusi Akar Erkan Kandemir Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Gülay Müge Anlı Halil Sezai İlker Kaleli
Spor Babel Vedat Muriqi Sergen Yalçın Josef De Souza Robert Prosinecki
Daha Fazla Kaza Ateş Çocuk Adana
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Hindistan Başbakanı Modi'nin doğum günü kutlamaları, hidrojen dolu balonların patlamasıyla felakete dönüştü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.9.2020 11:32:46. #1.15#
title