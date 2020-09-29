Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Güler, ilçe belediye başkanlarıyla buluştu

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, ilçe belediye başkanlarıyla toplantı yaptı.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, ilçe belediye başkanlarıyla toplantı yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Güler, ilçe belediye başkanları ile belediyenin meclis salonunda düzenlenen istişare toplantısında bir araya geldi.

Yeni dönemde üç projenin öne çıkacağını dile getiren Güler, "Türkiye'nin içteki ve dıştaki mücadelelerinde Cumhurbaşkanımızın insan üstü gayretleri var. Biz de Ordu olarak bunun dışında değiliz. Ben burada Büyükşehir Belediye Başkanı olarak esas Türkiye politikasının içine sizleri oturtmak istiyorum. Türkiye'nin kalkınması ve Cumhurbaşkanımıza destek olma noktasında çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Yeni dönemde Karadeniz-Akdeniz Yolu, Bolaman Vadisi Projesi ve fındık konusu, üç büyük projemiz olacak." ifadesini kullandı.

Güler, geçen yıl "Fındığa Büyükşehir eli değiyor", bu yıl "Fındık dalda, aklın işçide kalmasın" projelerini gerçekleştirdiklerini anımsatarak, "Biz Büyükşehir Belediyesi olarak fındığın toplanması konularına girdik. Bu sayede 60 milyon liranın ilimizde kalmasını sağladık. Şimdi hedefimizde parça parça olan fındık bahçelerini birleştirme konusu var." değerlendirmesinde bulundu.

Fındık bahçelerinin bir ay hasat yapılan alan değil, birleştirilerek yeni üretim ve istihdam alanlarına dönüştürülen alanlar haline getirmek istediklerini vurgulayan Güler, şöyle devam etti:

"Perşembe ilçesinde bulunan büyük fındık üreticileri ile bu çalışmaları başlattık. İlçe belediyeleri olarak sizler de bize destek vererek, bazı aileleri ve grupları birleştirerek faydalı çalışmalar ortaya çıkarmaya katkı sunabilirsiniz. Bu sayede Ordu'nun tarımsal gelirini ikiye katlayabiliriz. Fındık bizim konumuz, fındığın sahibi biziz. Belediyeler artık yalnızca yol, su ve çöple uğraşmayacak. Madem dünyada fındık konusunda bir numarayız o zaman politikasını da biz yapacağız."

"Yıl sonuna kadar 170 kilometre daha yol yapacağız"

Güler, belediyelerin 5 yıllık süreyi değerlendirmek için hizmet anlayışını yıllara göre arttırdığına dikkat çekerek, şunları kaydetti:

"Ordu'nun artık imajı değişti. Farklı işlere imza atılıyor. Biz her yıl bir vites artıran bir belediye değiliz. Çalışmalarımızı fırtına gibi götürüyoruz. 652 kilometre yol yatırımı yaptığımız ilimizde yıl sonuna kadar 170 kilometre daha yol yapacağız. Böylece 360 milyon liralık yatırım hizmete sunulmuş olacak. 95 iş makinesi aldık kiralama ile kimseye minnet etmeden çalışacağız. 7 kavşakta düzenleme çalışması yaparak trafiği akıcı hale getirdik. 25-30 yıllık çöpleri kapattık. Dünyada hatırı sayılır bir yazılımla yeni su sayaçları yaptık. İlküvez'de enerji üretimine başlayacağız. Çambaşı Kayak Tesisinde kapasite artırımı yaptık. Süt evleri yaptık. Kendi kendine yeten Ordu anlayışı doğrultusunda bunlar olmazsa olmaz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eyüp Elevli