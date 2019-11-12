Hillary Clinton: Rusya'nın Brexit raporunun yayımlanmaması açıklanamaz ve utanç verici

12.11.2019 15:01 | Son Güncelleme: 12.11.2019 15:01

Hillary Clinton, İngiltere'de hükümetin, Rusya'nın ülkede seçimlere müdahale ettiğine ilişkin istihbarat raporunu yayımlamamasının "açıklanamaz ve utanç verici" olduğunu söyledi.



İngiltere'de, Boris Johnson hükümetinin Rusya'nın Brexit referandumuna müdahale ettiğine ilişkin raporun yayımlanmasını engellediği iddialarına ilişkin tartışmalar sürerken, konuyla ilgili bir açıklama da eski Demokrat Parti başkan adayı Hillary Clinton'dan geldi. Euronews.com'da Görüntüle