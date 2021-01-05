Dünyaca ünlü oyuncu Hilary Duff, çok fazla koronavirüs testi yaptırdığı için gözü enfeksiyon kaptı

Oyuncu ve şarkıcı Hilary Duff, Younger dizi çekimleri için çok fazla koronavirüs testi yaptırdıktan sonra gözünün enfeksiyon kaptığını söyledi.