Dünyaca ünlü oyuncu Hilary Duff, çok fazla koronavirüs testi yaptırdığı için gözü enfeksiyon kaptı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ
Advertisement

Dünyaca ünlü oyuncu Hilary Duff, çok fazla koronavirüs testi yaptırdığı için gözü enfeksiyon kaptı

05.01.2021 19:33 | Son Güncelleme: 05.01.2021 19:54

Oyuncu ve şarkıcı Hilary Duff, Younger dizi çekimleri için çok fazla koronavirüs testi yaptırdıktan sonra gözünün enfeksiyon kaptığını söyledi.

Ünlü oyuncu Hilary Duff, sosyal medya hesabı Instagram üzerinden yaptığı paylaşımda hayranlarını üzdü.

DİZİ ÇEKİMLERİ İÇİN KORONAVİRÜS TESTİ YAPTIRIYOR

Instagram'dan açıklama yapan Younger oyuncusu Hilary Duff dizi çekimleri için çok sayıda Kovid-19 testi yaptırdıktan sonra gözünde enfeksiyon oluştuğunu söyledi.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

Duff, gözündeki enfeksiyonu sosyal medya hesabından şöyle anlattı:

"Gözlerim garip görünmeye ve acımaya başladı. Acile gittim. Yaptırdığım bütün Kovid-19 testlerinden dolayı gözüm enfeksiyon kapmış."

Hilary Duff: Çok fazla Koronavirüs testi yaptırdığım için gözüm enfeksiyon kaptı
Hilary Duff: Çok fazla Koronavirüs testi yaptırdığım için gözüm enfeksiyon kaptı
Hilary Duff: Çok fazla Koronavirüs testi yaptırdığım için gözüm enfeksiyon kaptı
Dünyaca ünlü oyuncu Hilary Duff, çok fazla koronavirüs testi yaptırdığı için gözü enfeksiyon kaptı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Fuat Oktay Yaşar Güler Donald Trump Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hülya Avşar Prens Harry Bülent Ersoy Serdar Ortaç
Spor Vitor Hugo Ryan Babel Ersun Yanal Sergen Yalçın Josef De Souza
Tüm Haberler Kız Türk Kaza Kasımpaşa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Dünyaca ünlü oyuncu Hilary Duff, çok fazla koronavirüs testi yaptırdığı için gözü enfeksiyon kaptı - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.1.2021 19:54:47. #1.15#
title