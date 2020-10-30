Hilal Altınbilek ve Gurur Aydoğan'ın kaçış taktiği tutmadı!
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Hilal Altınbilek ve Gurur Aydoğan'ın kaçış taktiği tutmadı!

30.10.2020 07:34 | Son Güncelleme: 30.10.2020 07:38
Hilal Altınbilek ve Gurur Aydoğan'ın kaçış taktiği tutmadı!

Gecenin sonunda mekandan önce Hilal Altınbilek çıktı, aşk sorularına "Gurur'la arkadaşız" yanıtını verdi.

Gecenin sonunda mekandan önce Hilal Altınbilek çıktı, aşk sorularına "Gurur'la arkadaşız" yanıtını verdi. Ünlü oyuncu VIP aracına binerken, Gurur Aydoğan yanında kız arkadaşlarıyla dışarı çıkıp taksi çevirdi.

Altınbilek'in aracı, Aydoğan'ın bindiği taksiyi takip etti. İki araç Levent'teki bir binanın önünde durdu. Binaya girerken görüntülenen Altınbilek ve Aydoğan, panikle muhabirlerden çekim yapmamalarını istedi.

Kaynak: Hürriyet

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