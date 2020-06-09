Hilal Altınbilek'in selfie'si büyük beğeni topladı
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Hilal Altınbilek'in selfie'si büyük beğeni topladı

Bir Zamanlar Çukurova'nı yıldızı Hilal Altınbilek de yaz sezonunu açtı. Instagram hesabından bikinili pozunu "Akşam üstüne benden bir fotoğraf" notuyla paylaşan başarılı oyuncunun paylaşımına 96 binden fazla beğeni geldi.

Hilal Altınbilek'in selfie'si büyük beğeni topladı
09.06.2020 22:54 | Son Güncelleme: 09.06.2020 23:04

ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da Züleyha karakterine hayat veren güzel oyuncu Hilal Altınbilek de yaz sezonunu açtı.

Dünyayı etkisi altına alan ve 11 Mart'ta Türkiye'de görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle dizi setlerine ara verilmesinden sonra kendisini karantinaya alan Hilal Altınbilek, yeni normalleşme süreciyle birlikte yaz sezonunu açtı, sosyal medya hesabından ilk bikinili paylaşımını yaptı.

92 BİNDEN FAZLA BEĞENİ ALDI

Güzel oyuncu, Instagram hesabından "Akşam üstüne benden bir fotoğraf" notuyla bir kare paylaştı. Altınbilek'in selfie'si büyük beğeni topladı. Instagram'da 663 bin takipçisi bulunan güzel oyuncunun fotoğrafı 92 binden fazla beğeni aldı.

Hilal Altınbilek'in selfie'si büyük beğeni topladı
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