Hilal Altınbilek "Estetik güzeli" haberlerine ilk kez yanıt verdi: Burnum ve dişlerimde estetik var
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Hilal Altınbilek "Estetik güzeli" haberlerine ilk kez yanıt verdi: Burnum ve dişlerimde estetik var

Hilal Altınbilek
01.05.2020 19:51 | Son Güncelleme: 01.05.2020 19:57

ATV'de yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova dizisinin güzel oyuncusu Hilal Altınbilek, "Estetik güzeli" haberlerine ilk kez yanıt verdi. Sadece burnunda ve dişlerinde estetik olduğunu itiraf eden Altınbilek, "Yaptırdığım işlemler yüzümün tam ortasında olduğu için büyük bir fark yaratıyor" dedi.

ATV'nin fenomen dizisi Bir Zamanlar Çukurova dizisinin güzel oyuncusu Hilal Altınbilek, kendisi hakkında ortaya atılan 'estetik güzeli' haberlerine ilk kez yanıt verdi.

Ekranların ilgiyle takip edilen yapımı 'Bir Zamanlar Çukurova' dizisinde göstermiş olduğu başarılı performansıyla herkesin gözlerini çevirdiği isim olan Hilal Altınbilek, kendisi için ortaya atılan estetik güzeli haberlerine ilk kez yanıt verdi. Altınbilek, 10 sene önceki fotoğraflarıyla şimdiki halini kıyaslayanlara da sert çıktı.

"SADECE BURNUMDA VE DİŞLERİMDE ESTETİK VAR"

Başarılı oyuncu Hilal Altınbilek, 10 yıl önceki haliyle, şimdiki halini kıyaslayan ve 'evrim geçirmiş' sözlerine sert çıkarak, sadece burnunu ve dişlerini yaptırdığını belirterek, başka bir müdahalenin olmadığını söyledi.

"BAŞKA BİR MÜDAHALE YOK"

Yüzünde başka bir müdahale olmadığını anlatan Altınbilek, "Estetik burnum ve dişlerimde var. O kıyasladıkları 10 sene önceki halim. Yaptırdığım işlemler yüzümün tam ortasında olduğu için büyük bir fark yaratıyor" ifadelerini kullandı.

Hilal Altınbilek 'Estetik güzeli' haberleri hakkında ilk kez konuştu: Burnum ve dişlerimde estetik var
Hilal Altınbilek 'Estetik güzeli' haberleri hakkında ilk kez konuştu: Burnum ve dişlerimde estetik var
Hilal Altınbilek 'Estetik güzeli' haberleri hakkında ilk kez konuştu: Burnum ve dişlerimde estetik var
Hilal Altınbilek 'Estetik güzeli' haberleri hakkında ilk kez konuştu: Burnum ve dişlerimde estetik var
Haber Yorumları (1)
DENİZ: Zaten güzel kadınsın, hiç gerek yoktu bence.
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