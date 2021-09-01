Hikmetyar kimdir? Hikmetyar hangi ülkenin lideri?

Afganistan'ın eski Başbakanı ve Hizb-i İslami Partisi Lideri Gülbeddin Hikmetyar ülkemizde sık sık gündem oluyor. Peki, Hikmetyar kimdir?

Hikmetyar, 1977'de Hizbi-i İslami örgütünü kurdu ve Sovyetler Birliği'nin Afganistan'ı işgaline direnen isimlerden biri olarak öne çıktı. Hikmetyar kimdir? Hikmetyar hangi ülkenin lideridir? Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

HİKMETYAR KİDMİR?

Hikmetyar, 1977'de Hizbi-i İslami örgütünü kurdu ve Sovyetler Birliği'nin Afganistan'ı işgaline direnen isimlerden biri olarak öne çıktı. İşgalin bitmesinin ardından başlayan iç savaş döneminde kısa süre başbakanlık yaptı. İç savaş esnasında sivillere yönelik bazı suçlarla itham edildi. Peştun kökenli olan Hikmetyar, 1996'da Taliban'ın Kabil'i ele geçirmesi üzerine buradan ayrıldı. Hikmetyar, 11 Eylül 2001 saldırılarından sonra Afganistan'ı işgal eden ABD ordusuna karşı direniş faaliyetleri yürüttü ve ABD'nin başına ödül koyduğu isimler arasında yer aldı. 2017'de Afganistan'da iç uzlaşı için yönetimin çıkardığı yasayla Kabil'e dönen Hikmetyar'ın ismi Birleşmiş Milletler yaptırım listesinden çıkartıldı.