Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatleri çeken Hikmet Öztürk hakkında araştırmalar yapılıyor. Hikmet Öztürk kimdir? Hikmet Öztürk kaç yaşında, nereli? Hikmet Öztürk hayatı ve biyografisi!

HİKMET ÖZTÜRK KİMDİR?

Hikmet Öztürk 10 Ağustos doğumludur. 4 kardeştir. Günümüzde yaşantısını İstanbul'da sürdürmekte, aslen ise İzmir'lidir.

Hikmet Öztürk A Haber ekranlarında, haber spikeri olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Maalesef henüz kaç yaşında olduğu, medeni durumu ve hayatı hakkında daha detaylı bilgilere ulaşılamamış, araştırılmaktadır.

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