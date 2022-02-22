Hikmet Öztürk Haberleri - Hikmet Öztürk Kimdir - Haberler

Satso ve Müsiad İşbirliği ile "Raylı Sistemler ve Ulaşımdaki Yeri" Konuşulacak

Sakarya ve bölgelerin ulaşımı ve yatırım anlamında gelişmesine yönelik çalışmalar yürüten Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası ve MÜSİAD Sakarya Şubesi işbirliği ile "2023 Hedefinde Raylı Sistem ve Ulaşımdaki Yeri" konulu bir panel düzenlenecekSakarya Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu’nda 18 Nisan Cumartesi günü 13:30 - 17:00 saatlerinde SATSO ve MÜSİAD’ın ortaklaşa düzenleyeceği panele; Milli Tren Projesi hakkında bilgi vermek üzere, TÜVASAŞ Genel Müdür Vekili Hikmet Öztürk, Hızlı Tren Projesi kapsamında yürütülen çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunmak üzere, TÜLOMSAŞ Genel Müdürü Hayri Avcı, Şehir içi Raylı Ulaşım konusunda bilgi vermek üzere Durmazlar Holding AŞ. Genel Müdür Yardımcısı Sabahattin Ara ve Şehirlerarası tren ve hızlı tren konusunda sunumu ile Hyundai- EUROTEM Genel Müdürü JH Kim panelist olarak iştirak edecek.

Hikmet Öztürk - 14.04.2015