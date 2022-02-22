Hikmet Öztürk Haberleri - Hikmet Öztürk Kimdir - Haberler

Hikmet Öztürk Haberleri
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Hikmet Öztürk kimdir? Hikmet Öztürk kaç yaşında, nereli? Hikmet Öztürk hayatı ve biyografisi!Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Hikmet Öztürk izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Hikmet Öztürk kaç yaşında, nereli? Hikmet Öztürk hayatı ve biyografisi! Hikmet Öztürk kimdir?
Dünya, Türkiye'yi küle çeviren yangınları korkuyla izliyor! Ünlü ajanslar yaşananları "son dakika" ibaresiyle geçiyorTürkiye'de 28 Temmuz itibarıyla başlayan ve halen 9 noktada devam eden orman yangınları uluslararası kamuoyunu da endişelendirdi. The Guardian, CNN, Al Jazeera ve AFP gibi dünyaca ünlü medya kuruluşları bölgede yaşanan korku ve paniği dünyaya duyurdu. CNN muhabirleri yüksek sıcaklığın ve alevlerin küresel iklim krizi ile birlikte daha da kötü bir hale geldiğini yazarken, Fransız haber ajansı AFP haberinde "İtfaiye erleri Türkiye'deki orman yangınlarıyla mücadele ediyor" başlığını kullandı.
Başkent yağışa teslim! Yenimahalle'de dere taştı, 11 ev sular altında kaldıAnkara'da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yağışlara bağlı oluşan taşkınlar nedeniyle Yenimahalle ilçesindeki 11 ev sular altında kaldı. Belediye ekipleri suyu tahliye etmeye çalışırken, evine giremeyen bir vatandaş, "Evim 2 metre su içinde. Buradaki dere yatağını kapattılar o nedenle hep böyle oluyor" diyerek sitem etti.
Ankara'da sağanak yağış dereyi taşırdı: 11 evi su bastıAnkara'da sağanak yağış dereyi taşırdı: 11 evi su bastı Ankara'da yağış nedeniyle 11 evi su bastı ve sele kapılan 6 hayvan öldü Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bulunan bir dere sağanak yağış nedeniyle taştı.
Ankara'da sağanak yağış dereyi taşırdı: 11 evi su bastıAnkara'nın Yenimahalle ilçesinde bulunan bir dere sağanak yağış nedeniyle taştı.
Başkan Tekin'e eski başkanlardan ziyaretBilecik'in Pazaryeri ilçesinde daha önceki dönemlerde belediye başkanlığı yapan Hikmet Öztürk ve Kadir Mete Belediye Başkanı Zekiye Tekin'i makamında ziyaret etti.
Son dakika haberi | Mahalleli kadınlar imece usulü cami temizliği yaptılarSon dakika yaşam haberi... Bilecik'in Bozüyük ilçesinde mahalleli kadınlar yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde imece usulüyle mahallelerindeki caminin temizliğini gerçekleştirdiler.
TBMM Genel Kurulu'nda, 'Baro düzenlemesi' görüşmeleriTBMM Genel Kurulu'nda, çoklu baro sistemini getiren, 'Avukatlık Kanunu ve Çeşitli Kanunlarda Değişiklik' öngören teklifin görüşmelerine başlandı.
Canlı yayında "Atatürk" gerginliği: Sevmek için izin mi alacağım, terbiyesizA Haber ekranlarında yayınlanan programa telefonla bağlanan Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, Atatürk'le ilgili söylemlerine ilişkin gelen tepkilere "Atatürk'ü sevmek için izin mi alacağım? Yunanı, Fransızı şimdi seni ne yapıyordu? Terbiyesizler" sözleriyle yanıt verdi.
Antalya turizmde sevgililer günü hareketliliğiTurizmde Sevgililer Günü hareketliliği14 Şubat Sevgililer Günü'nün bu yıl Cuma gününe denk gelmesi nedeniyle 3 günlük tatil fırsatı doğdu.
Turizmde Sevgililer Günü hareketliliği14 Şubat Sevgililer Günü'nün bu yıl cuma gününe denk gelmesi nedeniyle 3 günlük tatil fırsatı doğdu.
Yenişehir'de Kıbrıs gazilerine madalya tevcih töreniYenişehir ilçesinde, Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan 5 gazi ve yakınına Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) tarafından madalya ve berat belgesi verildi.
Şehit ve gazi yakınlarından Başkan Aydın'a teşekkürŞehit ve gazi yakınlarından Başkan Aydın'a teşekkür Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın: "Belediye başkanlığını bırakır askere giderim"BURSA - Bursa Yenişehir Gaziler Derneği Başkanı Hikmet Öztürk ve şehit yakınları Belediye Başkanı Davut Aydın'ı makamında ziyaret ederek teşekkür ettiler.
Şehit ve gazi yakınlarından Başkan Aydın'a teşekkürBursa Yenişehir Gaziler Derneği Başkanı Hikmet Öztürk ve şehit yakınları Belediye Başkanı Davut Aydın'ı makamında ziyaret ederek teşekkür ettiler.
Vali Çağatay, TEMA Vakfı heyetini makamında kabul ettiTürkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA) heyeti, Bitlis Valisi Oktay Çağatay'ı ziyaret etti.
Samsun'da trafik kazası: 2 yaralıSamsun'un Çarşamba ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Çölleşme ve kuraklık uyarısı; Arazilerin yüzde 47'si çölleşme riski altında (1)17 Haziran, Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü olarak kabul ediliyor.
İSTANBUL- ÇÖLLEŞME VE KURAKLIK UYARISI; ARAZİLERİN YÜZDE 47'Sİ ÇÖLLEŞME RİSKİ ALTINDA17 Haziran, Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü olarak kabul ediliyor.
İSTANBUL- ÇÖLLEŞME VE KURAKLIK UYARISI; ARAZİLERİN YÜZDE 47'Sİ ÇÖLLEŞME RİSKİ ALTINDA17 Haziran, Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü olarak kabul ediliyor.
Cami Derneklerinin İstek ve Talepleri AlındıBilecik'in Bozüyük ilçesinde cami dernek başkanlarının katıldığı toplantıda dernek başkanlarının talepleri alındı.
Dernek Başkanı Hikmet Öztürk Güven TazelediBilecik'in Bozüyük ilçesinde 3 yıldır başarılı çalışmalar yapan Yenidoğan Camii Yaşatma ve Onarma Derneği Başkanı Hikmet Öztürk yeniden aynı göreve getirildi.
Tema Gönüllüleri Paü'de ToplandıTürkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA) Ege, Akdeniz ve Marmara bölgelerindeki 12 ilden gönüllüleri ile Denizli’de Bölgesel Gönüllü Toplantısı’nı Pamukkale Üniversitesi’nde (PAÜ) gerçekleştirdi.
Yozgat'ta Trafik Kazası: 1 YaralıYozgat'ın Sarıkaya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Yenişehir'de Gaziler Günü KutlamasıBursa'nın Yenişehir ilçesinde, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin Alternatifsiz Olmadığını Herkes GörecekCUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Medya Oscarları Ödül Töreni'nde yaptığı konuşmada, "Şimdi ekonomi üzerinden bizi sıkıştırmaya çalışıyorlar.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin Alternatifsiz Olmadığını Herkes GörecekCUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Medya Oscarları Ödül Töreni'nde yaptığı konuşmada, "Şimdi ekonomi üzerinden bizi sıkıştırmaya çalışıyorlar.
Atatürk Havalimanı'nda Bayram Hareketliliği (2)YAKLAŞAN Ramazan Bayramı nedeniyle Atatürk Havalimanı'nda hareketlilik yaşanıyor.
Atatürk Havalimanı'nda Bayram Yoğunluğu BaşladıRamazan Bayramı’nı şehir dışında geçirmek isteyen vatandaşların hava yolunu tercih etmesi Atatürk Havalimanı’nda yoğunluk oluşturdu.
Atatürk Havalimanı'nda Bayram HareketliliğiHaber-Kamera: İbrahim YILDIZ-İSTANBUL DHA Yaklaşan Ramazan Bayramı nedeniyle Atatürk Havalimanı'nda hareketlilik yaşanıyor.
Atatürk Havalimanı'nda Bayram HareketliliğiYAKLAŞAN Ramazan Bayramı nedeniyle Atatürk Havalimanı'nda hareketlilik yaşanıyor.
Medya Oscarları" Sahiplerini BulduRadyo Televizyon Gazetecileri Derneğinin (RTGD) 2017 yılı "Medya Oscarları Ödülleri"nin sahipleri açıklandı.
Otomobil Kaza Nedeniyle Duran Tır'a Arkadan Çarptı: 1 Ölü, 2 YaralıKOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, kaza nedeniyle duran TIR'a arkadan gelen otomobilin çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Dha Yurt Bülteni 12 şarjör kullanıp 23 el ateş etmişEskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde 4 kişiyi öldüren araştırma görevlisi Volkan B.'nin olayda ruhsatlı tabancasıyla 2 şarjör kullanarak 23 el ateş ettiği ortaya çıktı.
Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 YaralıKocaeli'nin Kartepe ilçesinde, maddi hasarlı kaza nedeniyle duran tıra arkadan çarptığı belirtilen otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.
Kocaeli Otomobil Kaza Nedeniyle Duran Tır'a Çarptı 1 Ölü, 2 Yaralı HdOtomobil kaza nedeniyle duran TIR'a çarptı: 1 ölü, 2 yaralıKOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, kaza nedeniyle duran TIR'a arkadan gelen otomobilin çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Dha Yurt Bülteni-18Otomobil kaza nedeniyle duran TIR'a arkadan çarptı: 1 ölü, 2 yaralı KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, kaza nedeniyle duran TIR'a arkadan gelen otomobilin çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Kocaeli'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 YaralıKocaeli'nin Kartepe ilçesinde, maddi hasarlı kaza nedeniyle duran tıra arkadan çarptığı belirtilen otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.
Otomobil Kaza Nedeniyle Duran Tır'a Arkadan Çarptı: 1 Ölü, 2 YaralıKOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, kaza nedeniyle duran TIR'a arkadan gelen otomobilin çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Kaza Sonrası Duran Tıra Otomobil Çarptı: 1 Ölü, 2 YaralıKOCAELİ(İHA) – Kocaeli’nin Karatepe ilçesi D100 karayolu üzerinde kaza nedeniyle yavaşlayan tıra arkadan çarpan otomobildeki fabrika işçilerinden 23 yaşındaki genç kız hayatını kaybederken, 1’i bayan 2 kişi yaralandı.
Şaphane'de Yaren GecesiKütahya’nın Şaphane ilçesinde, Dayanışma ve Toplumu Kaynaştırma Etkinliği’nde sahne alan Şaphane İslamoğlu Folklor Kültür ve Yarenler Derneği üyeleri, asırlık geleneği yaşatmaya devam ediyor.
Başkan Uysal, Emitt'e Kaleiçi'ni TanıtacakMuratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, bu yıl 22’ncisi düzenlenecek Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı’nda (EMİTT) Kaleiçi’ni tanıtacak.
TEMA Gönüllüleri Batman'da BuluştuTEMA Vakfı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki 16 ilden gönüllüleri ile Batman'da Bölgesel Gönüllü Toplantısı'nda bir araya geldi.
Bursa'da Gaziler Onuruna YemekBursa'nın Yenişehir ilçesinde gaziler onuruna yemek verildi.
Gaziler Yemekte Bir Araya GeldiGaziler yemekte bir araya geldiBURSA - 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle Gazi ve yakınları onuruna verilen yemekte bir araya geldi.
Gaziler Yemekte Bir Araya Geldi19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle Gazi ve yakınları onuruna verilen yemekte bir araya geldi.
Artvin Valisi Doğanay'ın Muhtarları KabulüArtvin Valisi Ömer Doğanay, Borçka ilçesine bağlı bir grup muhtarla makamında görüştü.
Kalite Sempozyumu Sona ErdiMersin Büyükşehir Belediyesi ve MESKİ’nin ev sahipliğinde, Türkiye Kalite Derneği (KalDer) ile birlikte ‘Mersin’e Kalite Yakışır’ sloganıyla bu yıl 3.’sü düzenlenen Mersin Kalite Sempozyumu, ’Doğal Afetler ve Afet Yönetimi’ konu başlığı ile gerçekleştirildi.
Artvin Valiliğine ZiyaretTürkiye Muharip Gaziler Derneği Bursa Şubesi Başkanı Hikmet Öztürk ve beraberindeki 17 dernek üyesi gazi, Artvin Valiliğini ziyaret ederek, Vali Vekili Önder Coşğun ile bir araya geldi.
Samsun'da Trafik Kazası: 2 YaralıBafra'daki trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Otomobilin Çarptığı Karı-koca YaralandıSamsun’un Bafra ilçesinde otomobilin çarptığı karı-koca yaralandı.
Uçurtmalar Gökyüzüne SalındıSamsun'un Bafra ilçesinde bulunan organik köyde "Uçurtma Şenliği" düzenlendi.
Bafra'da Uçurtma ŞenliğiSamsun’un Bafra ilçesinde bulunan organik köyde “Uçurtma Şenliği“ düzenlendi.
Bafra'da Uçurtma ŞenliğiBafra'da Uçurtma ŞenliğiSAMSUN - Samsun'un Bafra ilçesinde bulunan organik köyde "Kömür Üzer" kampanyası kapsamında "Uçurtma Şenliği" düzenlendi.
Tema: Sakız Ağacı "Klon Parkıyla" Güven AltındaTEMA Vakfı damla sakızı ağaçlarını korumak amacıyla İzmir'de tesis edilen Sakız Ağacı Klon Parkı'nı Orman Genel Müdürlüğü'ne teslim etti.
MHP Kağızman İlçe Başkanlığına Bingöl SeçildiKağızman'da yapılan 14. Olağan İlçe Kongresi'nin ardından, İlçe Başkanlığına Aykut Bingöl seçildi.
Malatya'da Zincirleme Trafik Kazası: 6 YaralıMalatya'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Engelli Vatandaşlar İçin Camiye Engelli Rampası YaptılarBilecik’in Bozüyük ilçesinde Yenidoğan Camii Derneği yönetim kurulu üyeleri tarafından engelli vatandaşların camiye ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla engelli rampası yapıldı.
Müezzinoğlu, Milli Treni İncelediÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, 2018 yılının sonunda raylarda olması planlanan Milli Elektrikli ve Dizel Tren’in prototipini inceledi.
Bilecik'in Değişen Yüzü Pazaryeri OlduPazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, sosyal medya üzerinde eski Pazaryeri Belediye Başkanı Hikmet Öztürk’ün “Kapalı spor salonu dökülüyor, kim sahip çıkacak” paylaşıma tepki gösterdi, yapılan hizmetlerle ilgili bilgi verdi.
Bozüyük Yenidoğan Cami Derneği'nden Hıdrellez ProgramıBilecik’in Bozüyük ilçesinde, Yenidoğan Cami Derneği tarafından cuma namazı sonrasında cami cemaatine hıdrellez pilavı dağıtıldı.
Damla Sakızı Şifa KaynağıUnesco'nun somut olmayan kültür mirası listesine giren damla sakızının Türkiye topraklarında devamlılığını sağlamak üzere yürütülen İzmir Çeşme'deki, Sakız Ağacı Klon Parkı Tesisi projesi başarıya ulaştı.
Çeşme Damla Sakızını KoruyacakDamla Sakızları Yaşayacak TEMA Vakfı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı ve Falım, Sakız Ağaçlarını korumak için Türkiye'deki ilk gen koruma sahasını kurdu UNESCO'nun somut olmayan kültür mirası listesine giren damla sakızının Türkiye topraklarında devamlılığını sağlamak üzere yürütülen İzmir Çeşme'deki Sakız Ağacı Klon Parkı Tesisi projesi başarıya ulaştı.
Pazaryeri'nde Örnek BirliktelikBilecik’in Pazaryeri ilçesinde ileri gelenleri bir araya gelerek, 2023 hedeflerine nasıl ulaşılabilecekleri değerlendirdiler.
Üzülmez'e Kirazoğlu'ndan TeşekkürŞeffaf ve birlikte yönetim anlayışı çerçevesinde halkın içinde ve yanında olan, çözüm odaklı çalışmaları ile takdir toplayan Kartepe Belediye Başkanı bir teşekkür de Kirazoğlu'ndan geldi.
Şişe Cam İşçileri Kumanyalarını Gazi ve Şehit Yakınlarına VerdiBursa’nın Yenişehir ilçesinde, Şişe Cam bünyesindeki Trakya Cam çalışanları, kendilerine bayram için dağıtılan kumanyaları şehit ve gazi yakınlarına verdi.
Tüvasaş Genel Müdür Vekili Öztürk AçıklamasıTürkiye Vagon Sanayii Anonim Şirketi (TÜVASAŞ) Genel Müdür Vekili Hikmet Öztürk, Alman VOITH firmasınca ortaklaşa kurdukları şanzıman bakım atölyesinin dışa bağımlılığı azaltacağını, yerli istihdam ve teknoloji açısından ülkeye ciddi katma değer sağlayacağını bildirdi.
Irak Demiryolları İçin Üretilen Vagonlar Yola ÇıktıTürkiye Vagon Sanayi A.Ş (TÜVASAŞ) tarafından Irak Devlet Demiryolları (IRR) için üretilen 14 yolcu vagonu Derince Limanı'ndan yüklenerek gönderildi.
Sakarya'da Üretilen Vagonlar Irak'a GönderildiTürkiye Vagon Sanayi AŞ tarafından Irak Devlet Demiryolları (IRR) için üretilen 14 yolcu vagonu, Irak'a gönderildi.
2023 Hedefinde Raylı Sistem ve Ulaşımdaki Yeri Paneli"Müstakil Sanayici İşadamları Derneği (MÜSİAD) Otomotiv Sektör Kurulu Başkanı Talha Özay Uluğ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen hafta Sakarya'yı ziyaretinde kentin otomotiv ihtisas bölgesi olacağını açıklamasının herkesi heyecanlandırdığını ve yeni hedeflere ufuk açtığını söyledi.
Satso ve Müsiad İşbirliği ile "Raylı Sistemler ve Ulaşımdaki Yeri" KonuşulacakSakarya ve bölgelerin ulaşımı ve yatırım anlamında gelişmesine yönelik çalışmalar yürüten Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası ve MÜSİAD Sakarya Şubesi işbirliği ile "2023 Hedefinde Raylı Sistem ve Ulaşımdaki Yeri" konulu bir panel düzenlenecekSakarya Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu’nda 18 Nisan Cumartesi günü 13:30 - 17:00 saatlerinde SATSO ve MÜSİAD’ın ortaklaşa düzenleyeceği panele; Milli Tren Projesi hakkında bilgi vermek üzere, TÜVASAŞ Genel Müdür Vekili Hikmet Öztürk, Hızlı Tren Projesi kapsamında yürütülen çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunmak üzere, TÜLOMSAŞ Genel Müdürü Hayri Avcı, Şehir içi Raylı Ulaşım konusunda bilgi vermek üzere Durmazlar Holding AŞ. Genel Müdür Yardımcısı Sabahattin Ara ve Şehirlerarası tren ve hızlı tren konusunda sunumu ile Hyundai- EUROTEM Genel Müdürü JH Kim panelist olarak iştirak edecek.
Sakarya, Raylı Sistem Yatırımlarında Öncü Şehir Olma YolundaMÜSİAD Sakarya Şubesi; 18 Nisan günü saatlerinde SATSO'da düzenlenecek olan panelin konusu "2023 Hedefinde Raylı Sistem ve Ulaşımdaki Yeri" olacak.
Kadir Topbaş Beraat EttiBağcılar-Başakşehir metro hattının mevzuata aykırı olarak ihalesiz verildiği iddiasıyla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın da aralarında bulunduğu 15 sanık hakkında açılan davada, tüm sanıkların beraatine karar verildi.
Topbaş, Otobüs Alımı Davasında Beraat EttiKadir Topbaş'ın da arasında bulunduğu, 500 otobüsün alımında kamu zararına neden oldukları gerekçesiyle görevi kötüye kullanmaktan yargılanan sanıklar beraat etti.
Marmaris'teki "Kızıl Deniz" Tema'yı Harekete GeçirdiMarmaris'te şiddetli yağışların ardından erozyon nedeniyle denizin kızıl renk almasının ardından bu manzaraya kayıtsız kalmayan TEMA, Marmaris'te panel düzenledi.
Sakız Eylem Planı" Çalışmaları Devam EdiyorEylem planı çerçevesinde İzmir'in Urla ve Çeşme ilçelerindeki sahalara dikilmesi planlanan sakız fidanlarının üretimine 2015 yılında başlanacak.
Motosikleti Polisin Üzerine Sürüp KaçtıAdıyaman’da bir kişi, trafik polislerini görünce korkuya kapılıp motosikletini ekiplerin üzerine sürdü.
Daha Yeşil Bir Ayvalık İçin Kollar SıvandıBalıkesir’in Ayvalık Belediyesi ile TEMA Vakfı arasında varılan anlaşma gereği ilçede yeşillendirme seferberliği başlatılıyor.
Ayvalık'ta Yol Kenarları ve Boş Alanlar AğaçlandırılacakAyvalık Belediyesi ile TEMA Vakfı arasında varılan anlaşma gereği ilçede yeşillendirme seferberliği başlatılıyor.
Vali Coş TÜVASAŞ İftarına KatıldıTürkiye Vagon Sanayi AŞ, işçi personeline TÜVASAŞ Lokalinde iftar yemeği verdi.
Gazilere Komutan DesteğiYenişehir Garnizon Komutanı Albay Mesut Gündoğusu, Gaziler Derneği’ni ziyaret etti.
Borçka Kaymakamı Öztürk, Kaynarca Köyünü Ziyaret EttiBorçka Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, Kaynarca köyüne ziyaret gerçekleştirdi.
Bilecik'te Tüm Parti Adayları Oy KullandıAK Parti, CHP ve MHP'nin Bilecik'in ilçelerindeki belediye başkan adayları, oylarını kullandı.
Bilecik'in Adayları Oy KullandıBilecik'in ilçelerinde, belediye başkan adayları oylarını kullandı.
2 Kişinin Ölümüne Neden Olan Sürücüye TahliyeKayseri'de yaklaşık 2 ay önce arızalanan otomobili tamir etmek isteyen 2 tamirciye çarparak, ölümlerine yol açan 50 yaşındaki Mustafa D., ilk duruşmada tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.
MHP Pazaryeri'nde Kadınlar Gününü KutladıMHP Pazaryeri İlçe Teşkilatı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği düzenledi.
Bozüyük Ülkü Ocaklarından "Yemin" EtkinliğiMHP Bilecik Milletvekili Şeker: "Bizleri küçük gören insanlara, şu gençlere ve teşkilata bakmalarını tavsiye ediyorum"
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Açıklaması"Hep beraber bu iktidarı uyaralım, bu görevimizi yerine getirelim. Bu gidişattan hayır yok"
MHP Lideri Bahçeli Pazaryeri'ndeMilliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile oğlunun arasında geçtiği iddia edilen ses kayıtları ile ilgili savcıları göreve davet ederek, “Yargıtay Cumhuriyet Savcısısın ve gazetede, internette okuduğunu suç duyurusu kabul edeceksin, dava açacaksın.
Arızalanın Otomobili Tamir Ederken Başka Araç Çarptı: 2 ÖlüKayseri'nin Himmet Dede Beldesi yakınlarında Ankara karayolunun 45'inci kilometresinde meydana gelen kazada, arıza yapan otomobili tamir etmek isteyen 2 kişi, başka bir otomobilin çarpması sonucu öldü.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Oktay Vural Pazaryeri'ndeMilliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Oktay Vural, Bilecik'in Pazaryeri ilçesindeki partisinin seçim bürosunun açılış törenine katıldı.
Ab, "Romanya ve Bulgaristan" Sendromu YaşıyorBulgaristan ve Romanya vatandaşlarının, 1 Ocak itibarıyla Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerde çalışma hakkını elde edecek olması AB'nin lokomotifi konumundaki Almanya gibi ülkelerde endişelere neden oluyor Sadece Almanya'ya 2014 yılında yaklaşık 180 bin Bulgaristan ve Romanya vatandaşının göç etmesi.
TÜVASAŞ Emekli Olan İşçi Personeline Veda Töreni DüzenlediTürkiye Vagon Sanayi A.Ş, 2013 yılı içerisinde emekli olan 52 işçi personeline veda töreni düzenledi.
Muharrem Ayının İlk Aşuresi Yeni Doğan Camii'nde İkram EdildiBilecik'in Bozüyük ilçesindeki Yenidoğan Camii'nde, Cuma namazı çıkışında camii cemaatine aşure ikramı yapıldı.
Bozüyük'te Çarşı Mahalle' de bulunan Yenidoğan Camii'nde Muharrem ayının başlaması nedeniyle yapılan aşure ikramına Bozüyük...
TÜVASAŞ Futbol Turnuvası BaşladıTÜVASAŞ Genel Müdürlüğü ve Demiryol-İş Sendikası tarafından Türk-İş Genel Başkanlığı'na seçilen Ergün Atalay adına düzenlenen ''2013 Ergün Atalay Sonbahar Futbol Turnuvası'' açılış maçıyla başladı.
TÜVASAŞ'ta Futbol Turnuvası BaşladıTÜVASAŞ Genel Müdürlüğü ve Demiryol-İş Sendikası tarafından Türk-İş Genel Başkanlığı'na seçilen Ergün Atalay adına düzenlenen ''2013 Ergün Atalay Sonbahar Futbol Turnuvası'' açılış maçıyla başladı.
Türk-İş Genel Başkanı Atalay'dan TÜVASAŞ'a Bayram ZiyaretiTürk-İş Genel Başkanı Atalay, Demiryol-İş Sendikası Sakarya Şube Başkanı Yaman ve beraberindeki heyetle TÜVASAŞ Genel Müdürü İnal'ı ziyaret etti.
Türmob'dan 4 Meslek Mensubuna Disiplin CezasıTürkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Disiplin Kurulu, 4 meslek mensubuna 6 ay süreyle geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma cezası verdi.