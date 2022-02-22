Hikmet Öztürk Haberleri - Hikmet Öztürk Kimdir - Haberler

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Hikmet Öztürk Haberleri

Hikmet Öztürk haber, Hikmet Öztürk son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Hikmet Öztürk kimdir? Hikmet Öztürk kaç yaşında, nereli? Hikmet Öztürk hayatı ve biyografisi!

Hikmet Öztürk kimdir? Hikmet Öztürk kaç yaşında, nereli? Hikmet Öztürk hayatı ve biyografisi!

Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Hikmet Öztürk izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Hikmet Öztürk kaç yaşında, nereli? Hikmet Öztürk hayatı ve biyografisi! Hikmet Öztürk kimdir?
Hikmet Öztürk - 13.11.2021
Dünya, Türkiye'yi küle çeviren yangınları korkuyla izliyor! Ünlü ajanslar yaşananları 'son dakika' ibaresiyle geçiyor

Dünya, Türkiye'yi küle çeviren yangınları korkuyla izliyor! Ünlü ajanslar yaşananları "son dakika" ibaresiyle geçiyor

Türkiye'de 28 Temmuz itibarıyla başlayan ve halen 9 noktada devam eden orman yangınları uluslararası kamuoyunu da endişelendirdi. The Guardian, CNN, Al Jazeera ve AFP gibi dünyaca ünlü medya kuruluşları bölgede yaşanan korku ve paniği dünyaya duyurdu. CNN muhabirleri yüksek sıcaklığın ve alevlerin küresel iklim krizi ile birlikte daha da kötü bir hale geldiğini yazarken, Fransız haber ajansı AFP haberinde "İtfaiye erleri Türkiye'deki orman yangınlarıyla mücadele ediyor" başlığını kullandı.
Hikmet Öztürk - 01.08.2021
Başkent yağışa teslim! Yenimahalle'de dere taştı, 11 ev sular altında kaldı

Başkent yağışa teslim! Yenimahalle'de dere taştı, 11 ev sular altında kaldı

Ankara'da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yağışlara bağlı oluşan taşkınlar nedeniyle Yenimahalle ilçesindeki 11 ev sular altında kaldı. Belediye ekipleri suyu tahliye etmeye çalışırken, evine giremeyen bir vatandaş, "Evim 2 metre su içinde. Buradaki dere yatağını kapattılar o nedenle hep böyle oluyor" diyerek sitem etti.
Hikmet Öztürk - 23.06.2021
Ankara'da sağanak yağış dereyi taşırdı: 11 evi su bastı

Ankara'da sağanak yağış dereyi taşırdı: 11 evi su bastı

Ankara'da sağanak yağış dereyi taşırdı: 11 evi su bastı Ankara'da yağış nedeniyle 11 evi su bastı ve sele kapılan 6 hayvan öldü Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bulunan bir dere sağanak yağış nedeniyle taştı.
Hikmet Öztürk - 23.06.2021
Ankara'da sağanak yağış dereyi taşırdı: 11 evi su bastı

Ankara'da sağanak yağış dereyi taşırdı: 11 evi su bastı

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bulunan bir dere sağanak yağış nedeniyle taştı.
Hikmet Öztürk - 23.06.2021
Başkan Tekin'e eski başkanlardan ziyaret

Başkan Tekin'e eski başkanlardan ziyaret

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde daha önceki dönemlerde belediye başkanlığı yapan Hikmet Öztürk ve Kadir Mete Belediye Başkanı Zekiye Tekin'i makamında ziyaret etti.
Hikmet Öztürk - 09.06.2021
Son dakika haberi | Mahalleli kadınlar imece usulü cami temizliği yaptılar

Son dakika haberi | Mahalleli kadınlar imece usulü cami temizliği yaptılar

Son dakika yaşam haberi... Bilecik'in Bozüyük ilçesinde mahalleli kadınlar yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde imece usulüyle mahallelerindeki caminin temizliğini gerçekleştirdiler.
Hikmet Öztürk - 28.07.2020
TBMM Genel Kurulu'nda, 'Baro düzenlemesi' görüşmeleri

TBMM Genel Kurulu'nda, 'Baro düzenlemesi' görüşmeleri

TBMM Genel Kurulu'nda, çoklu baro sistemini getiren, 'Avukatlık Kanunu ve Çeşitli Kanunlarda Değişiklik' öngören teklifin görüşmelerine başlandı.
Hikmet Öztürk - 08.07.2020
Canlı yayında 'Atatürk' gerginliği: Sevmek için izin mi alacağım, terbiyesiz

Canlı yayında "Atatürk" gerginliği: Sevmek için izin mi alacağım, terbiyesiz

A Haber ekranlarında yayınlanan programa telefonla bağlanan Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, Atatürk'le ilgili söylemlerine ilişkin gelen tepkilere "Atatürk'ü sevmek için izin mi alacağım? Yunanı, Fransızı şimdi seni ne yapıyordu? Terbiyesizler" sözleriyle yanıt verdi.
Hikmet Öztürk - 14.05.2020
Antalya turizmde sevgililer günü hareketliliği

Antalya turizmde sevgililer günü hareketliliği

Turizmde Sevgililer Günü hareketliliği14 Şubat Sevgililer Günü'nün bu yıl Cuma gününe denk gelmesi nedeniyle 3 günlük tatil fırsatı doğdu.
Hikmet Öztürk - 13.02.2020
Turizmde Sevgililer Günü hareketliliği

Turizmde Sevgililer Günü hareketliliği

14 Şubat Sevgililer Günü'nün bu yıl cuma gününe denk gelmesi nedeniyle 3 günlük tatil fırsatı doğdu.
Hikmet Öztürk - 13.02.2020
Yenişehir'de Kıbrıs gazilerine madalya tevcih töreni

Yenişehir'de Kıbrıs gazilerine madalya tevcih töreni

Yenişehir ilçesinde, Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan 5 gazi ve yakınına Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) tarafından madalya ve berat belgesi verildi.
Hikmet Öztürk - 05.12.2019
Şehit ve gazi yakınlarından Başkan Aydın'a teşekkür

Şehit ve gazi yakınlarından Başkan Aydın'a teşekkür

Şehit ve gazi yakınlarından Başkan Aydın'a teşekkür Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın: "Belediye başkanlığını bırakır askere giderim"BURSA - Bursa Yenişehir Gaziler Derneği Başkanı Hikmet Öztürk ve şehit yakınları Belediye Başkanı Davut Aydın'ı makamında ziyaret ederek teşekkür ettiler.
Hikmet Öztürk - 15.10.2019
Şehit ve gazi yakınlarından Başkan Aydın'a teşekkür

Şehit ve gazi yakınlarından Başkan Aydın'a teşekkür

Bursa Yenişehir Gaziler Derneği Başkanı Hikmet Öztürk ve şehit yakınları Belediye Başkanı Davut Aydın'ı makamında ziyaret ederek teşekkür ettiler.
Hikmet Öztürk - 15.10.2019
Vali Çağatay, TEMA Vakfı heyetini makamında kabul etti

Vali Çağatay, TEMA Vakfı heyetini makamında kabul etti

Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA) heyeti, Bitlis Valisi Oktay Çağatay'ı ziyaret etti.
Hikmet Öztürk - 11.10.2019
Samsun'da trafik kazası: 2 yaralı

Samsun'da trafik kazası: 2 yaralı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Hikmet Öztürk - 29.08.2019
Çölleşme ve kuraklık uyarısı; Arazilerin yüzde 47'si çölleşme riski altında (1)

Çölleşme ve kuraklık uyarısı; Arazilerin yüzde 47'si çölleşme riski altında (1)

17 Haziran, Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü olarak kabul ediliyor.
Hikmet Öztürk - 16.06.2019
İSTANBUL- ÇÖLLEŞME VE KURAKLIK UYARISI; ARAZİLERİN YÜZDE 47'Sİ ÇÖLLEŞME RİSKİ ALTINDA

İSTANBUL- ÇÖLLEŞME VE KURAKLIK UYARISI; ARAZİLERİN YÜZDE 47'Sİ ÇÖLLEŞME RİSKİ ALTINDA

17 Haziran, Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü olarak kabul ediliyor.
Hikmet Öztürk - 16.06.2019
İSTANBUL- ÇÖLLEŞME VE KURAKLIK UYARISI; ARAZİLERİN YÜZDE 47'Sİ ÇÖLLEŞME RİSKİ ALTINDA

İSTANBUL- ÇÖLLEŞME VE KURAKLIK UYARISI; ARAZİLERİN YÜZDE 47'Sİ ÇÖLLEŞME RİSKİ ALTINDA

17 Haziran, Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü olarak kabul ediliyor.
Hikmet Öztürk - 16.06.2019
Cami Derneklerinin İstek ve Talepleri Alındı

Cami Derneklerinin İstek ve Talepleri Alındı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde cami dernek başkanlarının katıldığı toplantıda dernek başkanlarının talepleri alındı.
Hikmet Öztürk - 03.05.2019
Dernek Başkanı Hikmet Öztürk Güven Tazeledi

Dernek Başkanı Hikmet Öztürk Güven Tazeledi

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde 3 yıldır başarılı çalışmalar yapan Yenidoğan Camii Yaşatma ve Onarma Derneği Başkanı Hikmet Öztürk yeniden aynı göreve getirildi.
Hikmet Öztürk - 21.01.2019
Tema Gönüllüleri Paü'de Toplandı

Tema Gönüllüleri Paü'de Toplandı

Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA) Ege, Akdeniz ve Marmara bölgelerindeki 12 ilden gönüllüleri ile Denizli’de Bölgesel Gönüllü Toplantısı’nı Pamukkale Üniversitesi’nde (PAÜ) gerçekleştirdi.
Hikmet Öztürk - 05.12.2018
Yozgat'ta Trafik Kazası: 1 Yaralı

Yozgat'ta Trafik Kazası: 1 Yaralı

Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Hikmet Öztürk - 19.10.2018
Yenişehir'de Gaziler Günü Kutlaması

Yenişehir'de Gaziler Günü Kutlaması

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.
Hikmet Öztürk - 19.09.2018
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin Alternatifsiz Olmadığını Herkes Görecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin Alternatifsiz Olmadığını Herkes Görecek

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Medya Oscarları Ödül Töreni'nde yaptığı konuşmada, "Şimdi ekonomi üzerinden bizi sıkıştırmaya çalışıyorlar.
Hikmet Öztürk - 29.08.2018
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin Alternatifsiz Olmadığını Herkes Görecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin Alternatifsiz Olmadığını Herkes Görecek

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Medya Oscarları Ödül Töreni'nde yaptığı konuşmada, "Şimdi ekonomi üzerinden bizi sıkıştırmaya çalışıyorlar.
Hikmet Öztürk - 29.08.2018
Atatürk Havalimanı'nda Bayram Hareketliliği (2)

Atatürk Havalimanı'nda Bayram Hareketliliği (2)

YAKLAŞAN Ramazan Bayramı nedeniyle Atatürk Havalimanı'nda hareketlilik yaşanıyor.
Hikmet Öztürk - 13.06.2018
Atatürk Havalimanı'nda Bayram Yoğunluğu Başladı

Atatürk Havalimanı'nda Bayram Yoğunluğu Başladı

Ramazan Bayramı’nı şehir dışında geçirmek isteyen vatandaşların hava yolunu tercih etmesi Atatürk Havalimanı’nda yoğunluk oluşturdu.
Hikmet Öztürk - 13.06.2018
Atatürk Havalimanı'nda Bayram Hareketliliği

Atatürk Havalimanı'nda Bayram Hareketliliği

Haber-Kamera: İbrahim YILDIZ-İSTANBUL DHA Yaklaşan Ramazan Bayramı nedeniyle Atatürk Havalimanı'nda hareketlilik yaşanıyor.
Hikmet Öztürk - 13.06.2018
Atatürk Havalimanı'nda Bayram Hareketliliği

Atatürk Havalimanı'nda Bayram Hareketliliği

YAKLAŞAN Ramazan Bayramı nedeniyle Atatürk Havalimanı'nda hareketlilik yaşanıyor.
Hikmet Öztürk - 13.06.2018
Medya Oscarları' Sahiplerini Buldu

Medya Oscarları" Sahiplerini Buldu

Radyo Televizyon Gazetecileri Derneğinin (RTGD) 2017 yılı "Medya Oscarları Ödülleri"nin sahipleri açıklandı.
Hikmet Öztürk - 04.05.2018
Otomobil Kaza Nedeniyle Duran Tır'a Arkadan Çarptı: 1 Ölü, 2 Yaralı

Otomobil Kaza Nedeniyle Duran Tır'a Arkadan Çarptı: 1 Ölü, 2 Yaralı

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, kaza nedeniyle duran TIR'a arkadan gelen otomobilin çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Hikmet Öztürk - 06.04.2018
Dha Yurt Bülteni 1

Dha Yurt Bülteni 1

2 şarjör kullanıp 23 el ateş etmişEskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde 4 kişiyi öldüren araştırma görevlisi Volkan B.'nin olayda ruhsatlı tabancasıyla 2 şarjör kullanarak 23 el ateş ettiği ortaya çıktı.
Hikmet Öztürk - 06.04.2018
Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, maddi hasarlı kaza nedeniyle duran tıra arkadan çarptığı belirtilen otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.
Hikmet Öztürk - 06.04.2018
Kocaeli Otomobil Kaza Nedeniyle Duran Tır'a Çarptı 1 Ölü, 2 Yaralı Hd

Kocaeli Otomobil Kaza Nedeniyle Duran Tır'a Çarptı 1 Ölü, 2 Yaralı Hd

Otomobil kaza nedeniyle duran TIR'a çarptı: 1 ölü, 2 yaralıKOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, kaza nedeniyle duran TIR'a arkadan gelen otomobilin çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Hikmet Öztürk - 05.04.2018
Dha Yurt Bülteni-18

Dha Yurt Bülteni-18

Otomobil kaza nedeniyle duran TIR'a arkadan çarptı: 1 ölü, 2 yaralı KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, kaza nedeniyle duran TIR'a arkadan gelen otomobilin çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Hikmet Öztürk - 05.04.2018
Kocaeli'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Kocaeli'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, maddi hasarlı kaza nedeniyle duran tıra arkadan çarptığı belirtilen otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.
Hikmet Öztürk - 05.04.2018
Otomobil Kaza Nedeniyle Duran Tır'a Arkadan Çarptı: 1 Ölü, 2 Yaralı

Otomobil Kaza Nedeniyle Duran Tır'a Arkadan Çarptı: 1 Ölü, 2 Yaralı

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, kaza nedeniyle duran TIR'a arkadan gelen otomobilin çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Hikmet Öztürk - 05.04.2018
Kaza Sonrası Duran Tıra Otomobil Çarptı: 1 Ölü, 2 Yaralı

Kaza Sonrası Duran Tıra Otomobil Çarptı: 1 Ölü, 2 Yaralı

KOCAELİ(İHA) – Kocaeli’nin Karatepe ilçesi D100 karayolu üzerinde kaza nedeniyle yavaşlayan tıra arkadan çarpan otomobildeki fabrika işçilerinden 23 yaşındaki genç kız hayatını kaybederken, 1’i bayan 2 kişi yaralandı.
Hikmet Öztürk - 05.04.2018
Şaphane'de Yaren Gecesi

Şaphane'de Yaren Gecesi

Kütahya’nın Şaphane ilçesinde, Dayanışma ve Toplumu Kaynaştırma Etkinliği’nde sahne alan Şaphane İslamoğlu Folklor Kültür ve Yarenler Derneği üyeleri, asırlık geleneği yaşatmaya devam ediyor.
Hikmet Öztürk - 26.02.2018
Başkan Uysal, Emitt'e Kaleiçi'ni Tanıtacak

Başkan Uysal, Emitt'e Kaleiçi'ni Tanıtacak

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, bu yıl 22’ncisi düzenlenecek Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı’nda (EMİTT) Kaleiçi’ni tanıtacak.
Hikmet Öztürk - 22.01.2018
TEMA Gönüllüleri Batman'da Buluştu

TEMA Gönüllüleri Batman'da Buluştu

TEMA Vakfı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki 16 ilden gönüllüleri ile Batman'da Bölgesel Gönüllü Toplantısı'nda bir araya geldi.
Hikmet Öztürk - 30.10.2017
Bursa'da Gaziler Onuruna Yemek

Bursa'da Gaziler Onuruna Yemek

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde gaziler onuruna yemek verildi.
Hikmet Öztürk - 20.09.2017
Gaziler Yemekte Bir Araya Geldi

Gaziler Yemekte Bir Araya Geldi

Gaziler yemekte bir araya geldiBURSA - 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle Gazi ve yakınları onuruna verilen yemekte bir araya geldi.
Hikmet Öztürk - 20.09.2017
Gaziler Yemekte Bir Araya Geldi

Gaziler Yemekte Bir Araya Geldi

19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle Gazi ve yakınları onuruna verilen yemekte bir araya geldi.
Hikmet Öztürk - 20.09.2017
Artvin Valisi Doğanay'ın Muhtarları Kabulü

Artvin Valisi Doğanay'ın Muhtarları Kabulü

Artvin Valisi Ömer Doğanay, Borçka ilçesine bağlı bir grup muhtarla makamında görüştü.
Hikmet Öztürk - 20.07.2017
Kalite Sempozyumu Sona Erdi

Kalite Sempozyumu Sona Erdi

Mersin Büyükşehir Belediyesi ve MESKİ’nin ev sahipliğinde, Türkiye Kalite Derneği (KalDer) ile birlikte ‘Mersin’e Kalite Yakışır’ sloganıyla bu yıl 3.’sü düzenlenen Mersin Kalite Sempozyumu, ’Doğal Afetler ve Afet Yönetimi’ konu başlığı ile gerçekleştirildi.
Hikmet Öztürk - 25.05.2017
Artvin Valiliğine Ziyaret

Artvin Valiliğine Ziyaret

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Bursa Şubesi Başkanı Hikmet Öztürk ve beraberindeki 17 dernek üyesi gazi, Artvin Valiliğini ziyaret ederek, Vali Vekili Önder Coşğun ile bir araya geldi.
Hikmet Öztürk - 12.05.2017
Samsun'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Samsun'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Bafra'daki trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Hikmet Öztürk - 05.05.2017
Otomobilin Çarptığı Karı-koca Yaralandı

Otomobilin Çarptığı Karı-koca Yaralandı

Samsun’un Bafra ilçesinde otomobilin çarptığı karı-koca yaralandı.
Hikmet Öztürk - 05.05.2017
Uçurtmalar Gökyüzüne Salındı

Uçurtmalar Gökyüzüne Salındı

Samsun'un Bafra ilçesinde bulunan organik köyde "Uçurtma Şenliği" düzenlendi.
Hikmet Öztürk - 01.05.2017
Bafra'da Uçurtma Şenliği

Bafra'da Uçurtma Şenliği

Samsun’un Bafra ilçesinde bulunan organik köyde “Uçurtma Şenliği“ düzenlendi.
Hikmet Öztürk - 30.04.2017
Bafra'da Uçurtma Şenliği

Bafra'da Uçurtma Şenliği

Bafra'da Uçurtma ŞenliğiSAMSUN - Samsun'un Bafra ilçesinde bulunan organik köyde "Kömür Üzer" kampanyası kapsamında "Uçurtma Şenliği" düzenlendi.
Hikmet Öztürk - 30.04.2017
Tema: Sakız Ağacı 'Klon Parkıyla' Güven Altında

Tema: Sakız Ağacı "Klon Parkıyla" Güven Altında

TEMA Vakfı damla sakızı ağaçlarını korumak amacıyla İzmir'de tesis edilen Sakız Ağacı Klon Parkı'nı Orman Genel Müdürlüğü'ne teslim etti.
Hikmet Öztürk - 18.04.2017
MHP Kağızman İlçe Başkanlığına Bingöl Seçildi

MHP Kağızman İlçe Başkanlığına Bingöl Seçildi

Kağızman'da yapılan 14. Olağan İlçe Kongresi'nin ardından, İlçe Başkanlığına Aykut Bingöl seçildi.
Hikmet Öztürk - 26.03.2017
Malatya'da Zincirleme Trafik Kazası: 6 Yaralı

Malatya'da Zincirleme Trafik Kazası: 6 Yaralı

Malatya'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Hikmet Öztürk - 25.10.2016
Engelli Vatandaşlar İçin Camiye Engelli Rampası Yaptılar

Engelli Vatandaşlar İçin Camiye Engelli Rampası Yaptılar

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde Yenidoğan Camii Derneği yönetim kurulu üyeleri tarafından engelli vatandaşların camiye ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla engelli rampası yapıldı.
Hikmet Öztürk - 14.10.2016
Müezzinoğlu, Milli Treni İnceledi

Müezzinoğlu, Milli Treni İnceledi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, 2018 yılının sonunda raylarda olması planlanan Milli Elektrikli ve Dizel Tren’in prototipini inceledi.
Hikmet Öztürk - 30.09.2016
Bilecik'in Değişen Yüzü Pazaryeri Oldu

Bilecik'in Değişen Yüzü Pazaryeri Oldu

Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, sosyal medya üzerinde eski Pazaryeri Belediye Başkanı Hikmet Öztürk’ün “Kapalı spor salonu dökülüyor, kim sahip çıkacak” paylaşıma tepki gösterdi, yapılan hizmetlerle ilgili bilgi verdi.
Hikmet Öztürk - 29.09.2016
Bozüyük Yenidoğan Cami Derneği'nden Hıdrellez Programı

Bozüyük Yenidoğan Cami Derneği'nden Hıdrellez Programı

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde, Yenidoğan Cami Derneği tarafından cuma namazı sonrasında cami cemaatine hıdrellez pilavı dağıtıldı.
Hikmet Öztürk - 13.05.2016
Damla Sakızı Şifa Kaynağı

Damla Sakızı Şifa Kaynağı

Unesco'nun somut olmayan kültür mirası listesine giren damla sakızının Türkiye topraklarında devamlılığını sağlamak üzere yürütülen İzmir Çeşme'deki, Sakız Ağacı Klon Parkı Tesisi projesi başarıya ulaştı.
Hikmet Öztürk - 13.12.2015
Çeşme Damla Sakızını Koruyacak

Çeşme Damla Sakızını Koruyacak

Damla Sakızları Yaşayacak TEMA Vakfı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı ve Falım, Sakız Ağaçlarını korumak için Türkiye'deki ilk gen koruma sahasını kurdu UNESCO'nun somut olmayan kültür mirası listesine giren damla sakızının Türkiye topraklarında devamlılığını sağlamak üzere yürütülen İzmir Çeşme'deki Sakız Ağacı Klon Parkı Tesisi projesi başarıya ulaştı.
Hikmet Öztürk - 09.12.2015
Pazaryeri'nde Örnek Birliktelik

Pazaryeri'nde Örnek Birliktelik

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde ileri gelenleri bir araya gelerek, 2023 hedeflerine nasıl ulaşılabilecekleri değerlendirdiler.
Hikmet Öztürk - 12.11.2015
Üzülmez'e Kirazoğlu'ndan Teşekkür

Üzülmez'e Kirazoğlu'ndan Teşekkür

Şeffaf ve birlikte yönetim anlayışı çerçevesinde halkın içinde ve yanında olan, çözüm odaklı çalışmaları ile takdir toplayan Kartepe Belediye Başkanı bir teşekkür de Kirazoğlu'ndan geldi.
Hikmet Öztürk - 07.10.2015
Şişe Cam İşçileri Kumanyalarını Gazi ve Şehit Yakınlarına Verdi

Şişe Cam İşçileri Kumanyalarını Gazi ve Şehit Yakınlarına Verdi

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde, Şişe Cam bünyesindeki Trakya Cam çalışanları, kendilerine bayram için dağıtılan kumanyaları şehit ve gazi yakınlarına verdi.
Hikmet Öztürk - 01.10.2015
Tüvasaş Genel Müdür Vekili Öztürk Açıklaması

Tüvasaş Genel Müdür Vekili Öztürk Açıklaması

Türkiye Vagon Sanayii Anonim Şirketi (TÜVASAŞ) Genel Müdür Vekili Hikmet Öztürk, Alman VOITH firmasınca ortaklaşa kurdukları şanzıman bakım atölyesinin dışa bağımlılığı azaltacağını, yerli istihdam ve teknoloji açısından ülkeye ciddi katma değer sağlayacağını bildirdi.
Hikmet Öztürk - 22.05.2015
Irak Demiryolları İçin Üretilen Vagonlar Yola Çıktı

Irak Demiryolları İçin Üretilen Vagonlar Yola Çıktı

Türkiye Vagon Sanayi A.Ş (TÜVASAŞ) tarafından Irak Devlet Demiryolları (IRR) için üretilen 14 yolcu vagonu Derince Limanı'ndan yüklenerek gönderildi.
Hikmet Öztürk - 24.04.2015
Sakarya'da Üretilen Vagonlar Irak'a Gönderildi

Sakarya'da Üretilen Vagonlar Irak'a Gönderildi

Türkiye Vagon Sanayi AŞ tarafından Irak Devlet Demiryolları (IRR) için üretilen 14 yolcu vagonu, Irak'a gönderildi.
Hikmet Öztürk - 24.04.2015
2023 Hedefinde Raylı Sistem ve Ulaşımdaki Yeri Paneli'

2023 Hedefinde Raylı Sistem ve Ulaşımdaki Yeri Paneli"

Müstakil Sanayici İşadamları Derneği (MÜSİAD) Otomotiv Sektör Kurulu Başkanı Talha Özay Uluğ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen hafta Sakarya'yı ziyaretinde kentin otomotiv ihtisas bölgesi olacağını açıklamasının herkesi heyecanlandırdığını ve yeni hedeflere ufuk açtığını söyledi.
Hikmet Öztürk - 18.04.2015
Satso ve Müsiad İşbirliği ile 'Raylı Sistemler ve Ulaşımdaki Yeri' Konuşulacak

Satso ve Müsiad İşbirliği ile "Raylı Sistemler ve Ulaşımdaki Yeri" Konuşulacak

Sakarya ve bölgelerin ulaşımı ve yatırım anlamında gelişmesine yönelik çalışmalar yürüten Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası ve MÜSİAD Sakarya Şubesi işbirliği ile "2023 Hedefinde Raylı Sistem ve Ulaşımdaki Yeri" konulu bir panel düzenlenecekSakarya Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu’nda 18 Nisan Cumartesi günü 13:30 - 17:00 saatlerinde SATSO ve MÜSİAD’ın ortaklaşa düzenleyeceği panele; Milli Tren Projesi hakkında bilgi vermek üzere, TÜVASAŞ Genel Müdür Vekili Hikmet Öztürk, Hızlı Tren Projesi kapsamında yürütülen çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunmak üzere, TÜLOMSAŞ Genel Müdürü Hayri Avcı, Şehir içi Raylı Ulaşım konusunda bilgi vermek üzere Durmazlar Holding AŞ. Genel Müdür Yardımcısı Sabahattin Ara ve Şehirlerarası tren ve hızlı tren konusunda sunumu ile Hyundai- EUROTEM Genel Müdürü JH Kim panelist olarak iştirak edecek.
Hikmet Öztürk - 14.04.2015
Sakarya, Raylı Sistem Yatırımlarında Öncü Şehir Olma Yolunda

Sakarya, Raylı Sistem Yatırımlarında Öncü Şehir Olma Yolunda

MÜSİAD Sakarya Şubesi; 18 Nisan günü saatlerinde SATSO'da düzenlenecek olan panelin konusu "2023 Hedefinde Raylı Sistem ve Ulaşımdaki Yeri" olacak.
Hikmet Öztürk - 14.04.2015
Kadir Topbaş Beraat Etti

Kadir Topbaş Beraat Etti

Bağcılar-Başakşehir metro hattının mevzuata aykırı olarak ihalesiz verildiği iddiasıyla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın da aralarında bulunduğu 15 sanık hakkında açılan davada, tüm sanıkların beraatine karar verildi.
Hikmet Öztürk - 11.03.2015
Topbaş, Otobüs Alımı Davasında Beraat Etti

Topbaş, Otobüs Alımı Davasında Beraat Etti

Kadir Topbaş'ın da arasında bulunduğu, 500 otobüsün alımında kamu zararına neden oldukları gerekçesiyle görevi kötüye kullanmaktan yargılanan sanıklar beraat etti.
Hikmet Öztürk - 13.01.2015
Marmaris'teki 'Kızıl Deniz' Tema'yı Harekete Geçirdi

Marmaris'teki "Kızıl Deniz" Tema'yı Harekete Geçirdi

Marmaris'te şiddetli yağışların ardından erozyon nedeniyle denizin kızıl renk almasının ardından bu manzaraya kayıtsız kalmayan TEMA, Marmaris'te panel düzenledi.
Hikmet Öztürk - 20.11.2014
Sakız Eylem Planı' Çalışmaları Devam Ediyor

Sakız Eylem Planı" Çalışmaları Devam Ediyor

Eylem planı çerçevesinde İzmir'in Urla ve Çeşme ilçelerindeki sahalara dikilmesi planlanan sakız fidanlarının üretimine 2015 yılında başlanacak.
Hikmet Öztürk - 12.11.2014
Motosikleti Polisin Üzerine Sürüp Kaçtı

Motosikleti Polisin Üzerine Sürüp Kaçtı

Adıyaman’da bir kişi, trafik polislerini görünce korkuya kapılıp motosikletini ekiplerin üzerine sürdü.
Hikmet Öztürk - 22.08.2014
Daha Yeşil Bir Ayvalık İçin Kollar Sıvandı

Daha Yeşil Bir Ayvalık İçin Kollar Sıvandı

Balıkesir’in Ayvalık Belediyesi ile TEMA Vakfı arasında varılan anlaşma gereği ilçede yeşillendirme seferberliği başlatılıyor.
Hikmet Öztürk - 08.07.2014
Ayvalık'ta Yol Kenarları ve Boş Alanlar Ağaçlandırılacak

Ayvalık'ta Yol Kenarları ve Boş Alanlar Ağaçlandırılacak

Ayvalık Belediyesi ile TEMA Vakfı arasında varılan anlaşma gereği ilçede yeşillendirme seferberliği başlatılıyor.
Hikmet Öztürk - 08.07.2014
Vali Coş TÜVASAŞ İftarına Katıldı

Vali Coş TÜVASAŞ İftarına Katıldı

Türkiye Vagon Sanayi AŞ, işçi personeline TÜVASAŞ Lokalinde iftar yemeği verdi.
Hikmet Öztürk - 04.07.2014
Gazilere Komutan Desteği

Gazilere Komutan Desteği

Yenişehir Garnizon Komutanı Albay Mesut Gündoğusu, Gaziler Derneği’ni ziyaret etti.
Hikmet Öztürk - 24.06.2014
Borçka Kaymakamı Öztürk, Kaynarca Köyünü Ziyaret Etti

Borçka Kaymakamı Öztürk, Kaynarca Köyünü Ziyaret Etti

Borçka Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, Kaynarca köyüne ziyaret gerçekleştirdi.
Hikmet Öztürk - 05.05.2014
Bilecik'te Tüm Parti Adayları Oy Kullandı

Bilecik'te Tüm Parti Adayları Oy Kullandı

AK Parti, CHP ve MHP'nin Bilecik'in ilçelerindeki belediye başkan adayları, oylarını kullandı.
Hikmet Öztürk - 30.03.2014
Bilecik'in Adayları Oy Kullandı

Bilecik'in Adayları Oy Kullandı

Bilecik'in ilçelerinde, belediye başkan adayları oylarını kullandı.
Hikmet Öztürk - 30.03.2014
2 Kişinin Ölümüne Neden Olan Sürücüye Tahliye

2 Kişinin Ölümüne Neden Olan Sürücüye Tahliye

Kayseri'de yaklaşık 2 ay önce arızalanan otomobili tamir etmek isteyen 2 tamirciye çarparak, ölümlerine yol açan 50 yaşındaki Mustafa D., ilk duruşmada tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.
Hikmet Öztürk - 17.03.2014
MHP Pazaryeri'nde Kadınlar Gününü Kutladı

MHP Pazaryeri'nde Kadınlar Gününü Kutladı

MHP Pazaryeri İlçe Teşkilatı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği düzenledi.
Hikmet Öztürk - 08.03.2014
Bozüyük Ülkü Ocaklarından 'Yemin' Etkinliği

Bozüyük Ülkü Ocaklarından "Yemin" Etkinliği

MHP Bilecik Milletvekili Şeker: "Bizleri küçük gören insanlara, şu gençlere ve teşkilata bakmalarını tavsiye ediyorum"
Hikmet Öztürk - 01.03.2014
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Açıklaması

"Hep beraber bu iktidarı uyaralım, bu görevimizi yerine getirelim. Bu gidişattan hayır yok"
Hikmet Öztürk - 25.02.2014
MHP Lideri Bahçeli Pazaryeri'nde

MHP Lideri Bahçeli Pazaryeri'nde

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile oğlunun arasında geçtiği iddia edilen ses kayıtları ile ilgili savcıları göreve davet ederek, “Yargıtay Cumhuriyet Savcısısın ve gazetede, internette okuduğunu suç duyurusu kabul edeceksin, dava açacaksın.
Hikmet Öztürk - 25.02.2014
Arızalanın Otomobili Tamir Ederken Başka Araç Çarptı: 2 Ölü

Arızalanın Otomobili Tamir Ederken Başka Araç Çarptı: 2 Ölü

Kayseri'nin Himmet Dede Beldesi yakınlarında Ankara karayolunun 45'inci kilometresinde meydana gelen kazada, arıza yapan otomobili tamir etmek isteyen 2 kişi, başka bir otomobilin çarpması sonucu öldü.
Hikmet Öztürk - 22.01.2014
MHP Genel Başkan Yardımcısı Oktay Vural Pazaryeri'nde

MHP Genel Başkan Yardımcısı Oktay Vural Pazaryeri'nde

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Oktay Vural, Bilecik'in Pazaryeri ilçesindeki partisinin seçim bürosunun açılış törenine katıldı.
Hikmet Öztürk - 11.01.2014
Ab, 'Romanya ve Bulgaristan' Sendromu Yaşıyor

Ab, "Romanya ve Bulgaristan" Sendromu Yaşıyor

Bulgaristan ve Romanya vatandaşlarının, 1 Ocak itibarıyla Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerde çalışma hakkını elde edecek olması AB'nin lokomotifi konumundaki Almanya gibi ülkelerde endişelere neden oluyor Sadece Almanya'ya 2014 yılında yaklaşık 180 bin Bulgaristan ve Romanya vatandaşının göç etmesi.
Hikmet Öztürk - 27.12.2013
TÜVASAŞ Emekli Olan İşçi Personeline Veda Töreni Düzenledi

TÜVASAŞ Emekli Olan İşçi Personeline Veda Töreni Düzenledi

Türkiye Vagon Sanayi A.Ş, 2013 yılı içerisinde emekli olan 52 işçi personeline veda töreni düzenledi.
Hikmet Öztürk - 14.11.2013
Muharrem Ayının İlk Aşuresi Yeni Doğan Camii'nde İkram Edildi

Muharrem Ayının İlk Aşuresi Yeni Doğan Camii'nde İkram Edildi

Bilecik'in Bozüyük ilçesindeki Yenidoğan Camii'nde, Cuma namazı çıkışında camii cemaatine aşure ikramı yapıldı.
Bozüyük'te Çarşı Mahalle' de bulunan Yenidoğan Camii'nde Muharrem ayının başlaması nedeniyle yapılan aşure ikramına Bozüyük...
Hikmet Öztürk - 08.11.2013
TÜVASAŞ Futbol Turnuvası Başladı

TÜVASAŞ Futbol Turnuvası Başladı

TÜVASAŞ Genel Müdürlüğü ve Demiryol-İş Sendikası tarafından Türk-İş Genel Başkanlığı'na seçilen Ergün Atalay adına düzenlenen ''2013 Ergün Atalay Sonbahar Futbol Turnuvası'' açılış maçıyla başladı.
Hikmet Öztürk - 26.10.2013
TÜVASAŞ'ta Futbol Turnuvası Başladı

TÜVASAŞ'ta Futbol Turnuvası Başladı

TÜVASAŞ Genel Müdürlüğü ve Demiryol-İş Sendikası tarafından Türk-İş Genel Başkanlığı'na seçilen Ergün Atalay adına düzenlenen ''2013 Ergün Atalay Sonbahar Futbol Turnuvası'' açılış maçıyla başladı.
Hikmet Öztürk - 25.10.2013
Türk-İş Genel Başkanı Atalay'dan TÜVASAŞ'a Bayram Ziyareti

Türk-İş Genel Başkanı Atalay'dan TÜVASAŞ'a Bayram Ziyareti

Türk-İş Genel Başkanı Atalay, Demiryol-İş Sendikası Sakarya Şube Başkanı Yaman ve beraberindeki heyetle TÜVASAŞ Genel Müdürü İnal'ı ziyaret etti.
Hikmet Öztürk - 21.10.2013
Türmob'dan 4 Meslek Mensubuna Disiplin Cezası

Türmob'dan 4 Meslek Mensubuna Disiplin Cezası

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Disiplin Kurulu, 4 meslek mensubuna 6 ay süreyle geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma cezası verdi.
Hikmet Öztürk - 06.10.2013
Yenişehir'de Gaziler Günü Kutlandı

Yenişehir'de Gaziler Günü Kutlandı

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde Gaziler Günü törenlerle kutlandı.
Hikmet Öztürk - 19.09.2013
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