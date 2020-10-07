Hikmet Hacıyev kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Hikmet Hacıyev hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler

Açık oturum programlarına katılan Hikmet Hacıyev merak ediliyor. Peki Hikmet Hacıyev kimdir, nerelidir, kaç yaşında, mesleği nedir? Hayatı ve biyografisi hakkında tüm bilgiler yazımızda...

Azerbaycan Cumhurbaşkanı yardımcısı Hikmet Hacıyev'ın hayatı ve biyografisi çok merak edilmektedir. Peki Hikmet Hacıyev kimdir, aslen nereli, görevi nedir, mesleği ne, hangi kanallarda açık oturuma katılıyor?

HİKMET HACIYEV KİMDİR?

Hikmet Haciyev, Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İdaresi Dış İlişkiler Daire Başkanı , Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı eski Basın Servisi Başkanı.

Hikmet Haciyev doğum tarihi : 1979

Hikmet Haciyev kaç yaşında : 41 yaşında

Hikmet Haciyev nereli : Gence - Azerbaycan

Hikmet Haciyev mesleği ne : Cumhurbaşkanı yardımcısı

HİKMET HACIYEV HAYATI VE HAKKINDA BİLGİLER

Hikmet Hacıyev 1979 yılında Gence'de doğdu ve burada 24 numaralı ortaokuldan mezun oldu. Bakü Devlet Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Uluslararası Hukuk Fakültesi'nden lisans ve yüksek lisans derecesi ile mezun oldu. NATO Savunma Koleji, George Marshall Güvenlik Araştırmaları Merkezi ve Belçika'daki ULB Üniversitesi'nden mezun oldu.

Hikmet Hacıyev 2000 yılından beri Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı sisteminde çalışmaktadır. Farklı yıllarda Kuveyt'teki Azerbaycan Büyükelçiliği'nde NATO'daki Azerbaycan temsilciliğinde çalıştı. Hikmet Hajiyev, 2008 yılından bu yana Dışişleri Bakanlığı Güvenlik Dairesi İkinci Sekreteri olarak görev yapmakta olup, 2011 yılından bu yana Mısır'daki Azerbaycan Büyükelçiliği Müsteşarlığı görevini yürütmektedir.

Ağustos 2013'te Mısır'daki Azerbaycan Cumhuriyeti Büyükelçiliğine danışman olarak uzun süreli dış hizmet görevini tamamladıktan sonra Dışişleri Bakanlığı'na döndü. Eylül 2013'ten itibaren Dışişleri Bakanlığı'nda daire başkanı olarak çalıştı.

Hikmet Hacıyev, 2014-2018 yılları arasında Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'nın (MFA) basın servisinin başkanı olarak çalıştı.

9 Temmuz 2018'de Diplomatik Hizmette Üstün Hizmet Madalyası ile ödüllendirildi

18 Eylül 2018 tarihinde Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İdaresi Dış İlişkiler Dairesi Başkan Yardımcılığı ve 26 Kasım 2018 tarihinde Daire Başkanlığı görevine getirilmiştir.

Rusça, Türkçe, İngilizce ve Fransızca biliyor.