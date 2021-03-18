Hikmet Genç kimdir? Hikmet Genç kaç yaşında, nereli? Hikmet Genç hayatı ve biyografisi!
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Hikmet Genç kimdir? Hikmet Genç kaç yaşında, nereli? Hikmet Genç hayatı ve biyografisi!

18.03.2021 22:04 | Son Güncelleme: 18.03.2021 22:15
Hikmet Genç kimdir? Hikmet Genç kaç yaşında, nereli? Hikmet Genç hayatı ve biyografisi!

Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Hikmet Genç izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Hikmet Genç kaç yaşında, nereli? Hikmet Genç hayatı ve biyografisi! Hikmet Genç kimdir?

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatler çeken Hikmet Genç hakkında araştırmalar yapılıyor. Hikmet Genç kimdir? Hikmet Genç kaç yaşında, nereli? Hikmet Genç hayatı ve biyografisi!

HİKMET GENÇ KİMDİR?

Hikmet Genç 1968'de İstanbul'da dünyaya geldi. Hikmet Genç, Kadıköy İmam Hatip Lisesi, Marmara İlahiyat Fakültesi ve İstanbul ÜniversitesiEdebiyat Fakültesinde eğitimini hayatını sürdürdü. 6 yıl'a yakın turizm sektöründe faaliyette bulundu. 1995'de çalışmak üzere yurtdışına çıktı ve uzun süre Ortadoğu da hayatına devam etti.

Hikmet Genç, köşe yazarlığına internette başladı, haber sitelerinde editörlük ve köşe yazarlığı görevlerinde bulundu. 2009'dan itibaren Star Gazetesinde yazmaya başladı. 2014 yılında Türkiye'ye kesin dönüş yaptı. İyi derecede İngilizce, orta derecede Arapça ve biraz da Abhazca bilen yazar, evli ve 3 çocuk babasıdır.

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