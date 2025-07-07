Hikmet Çetikaya neden öldü?

Hikmet Çetikaya neden öldü?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Usta kalem, yazar, gazeteci Hikmet Çetinkaya'dan üzücü haber geldi. Bir süredir sağlık sorunları yaşayan Çetinkaya'nın hayatını kaybettiği bildirildi. Peki, Hikmet Çetikaya neden öldü?

Türk basınının usta kalemlerinden, eski Cumhuriyet gazetesi yazarı Hikmet Çetinkaya, 83 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir sağlık sorunları nedeniyle tedavi gören Çetinkaya'nın entübe edildiği açıklanmıştı. Hikmet Çetikaya neden öldü?

HİKMET ÇETİKAYA NEDEN ÖLDÜ?

Türk basınının usta kalemlerinden, eski Cumhuriyet gazetesi yazarı Hikmet Çetinkaya, 83 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir sağlık sorunları nedeniyle tedavi gören Çetinkaya'nın entübe edildiği açıklanmıştı.

Cumhuriyet gazetesinde uzun yıllar köşe yazarlığı yapan ve meslekte 50 yılı aşkın birikimiyle iz bırakan Çetinkaya, bir süredir devam eden sağlık sorunları nedeniyle entübe edilmişti.

Politika Günlüğü adlı köşesinden okuyucularına seslenen Çetinkaya, bir dönem Cumhuriyet gazetesinin yayın koordinatörlüğü görevini üstlendi. Ayrıca vakıf yönetim kurulu üyeleri arasında yer aldı.

İzmir Gazeteciler Cemiyeti'nden gelen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Uzun yıllar Cumhuriyet Gazetesi Ege Temsilciliği görevini sürdüren, cemiyetimiz üyesi Hikmet Çetinkaya çoklu organ yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmiştir.

Cenaze bilgileri belli olduğunda paylaşılacaktır.

Meslektaşımıza rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz.

HİKMET ÇETİNKAYA KİMDİR?

1942 yılında Balıkesir'in Edremit ilçesinde dünyaya gelen Hikmet Çetinkaya, lise öğrenimini Manisa Erkek Lisesi'nde tamamladıktan sonra Cumhuriyet Gazetesi'nde gazeteciliğe başladı.

1966 ile 1980 yılları arasında Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirdiği söyleşilerle dikkat çeken Çetinkaya, meslek hayatı boyunca birçok ödüle layık görüldü. 1968, 1970 ve 1971 yıllarında İzmir Gazeteciler Cemiyeti tarafından verilen Hasan Tahsin Ödülü'nün yanı sıra, 1975 yılında Türk Dil Kurumu Basın Ödülü'nün de sahibi oldu.

Cumhuriyet gazetesinin bir dönem İzmir temsilciliğini de üstlenen Çetinkaya, 1986 yılından itibaren düzenli olarak köşe yazıları kaleme aldı.

2014 yılında Türkiye Gazeteciler Cemiyeti tarafından, 50 yılın üzerindeki mesleki birikimi ve hizmetleri dolayısıyla Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü'ne değer görüldü.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen DEM Parti'den ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen DEM Parti'den ilk açıklama
Şehit askerimizden geriye Kur'an- Kerim okuduğu görüntüler kaldı

Şehidimizden geriye Kur'an okuduğu anlar kaldı! Vasiyeti kahretti
Bakan Mehmet Şimşek zam genelgesini imzaladı

Milyonları ilgilendiriyor! Bakan Şimşek zam genelgesini imzaladı
Yanan otelde denetim yapan sanıktan acılı aileleri çileden çıkaran savunma

Yanan otelde denetim yapan sanıktan çileden çıkaran savunma
İtalyanlar Fenerbahçe'nin istediği yıldızı açıkladı! Özel jeti bile hazır

Özel jeti bile hazır! İtalyanlar Fenerbahçe'nin yeni yıldızını duyurdu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kırkpınar'da karşılaşan Ağıralioğlu ve İnce güreşe tutuştu

Er Meydanı'nda karşılaşan siyasetin 2 önemli ismi güreşe tutuştu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.