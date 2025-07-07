Türk basınının usta kalemlerinden, eski Cumhuriyet gazetesi yazarı Hikmet Çetinkaya, 83 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir sağlık sorunları nedeniyle tedavi gören Çetinkaya'nın entübe edildiği açıklanmıştı. Hikmet Çetikaya neden öldü?

HİKMET ÇETİKAYA NEDEN ÖLDÜ?

Türk basınının usta kalemlerinden, eski Cumhuriyet gazetesi yazarı Hikmet Çetinkaya, 83 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir sağlık sorunları nedeniyle tedavi gören Çetinkaya'nın entübe edildiği açıklanmıştı.

Cumhuriyet gazetesinde uzun yıllar köşe yazarlığı yapan ve meslekte 50 yılı aşkın birikimiyle iz bırakan Çetinkaya, bir süredir devam eden sağlık sorunları nedeniyle entübe edilmişti.

Politika Günlüğü adlı köşesinden okuyucularına seslenen Çetinkaya, bir dönem Cumhuriyet gazetesinin yayın koordinatörlüğü görevini üstlendi. Ayrıca vakıf yönetim kurulu üyeleri arasında yer aldı.

İzmir Gazeteciler Cemiyeti'nden gelen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Uzun yıllar Cumhuriyet Gazetesi Ege Temsilciliği görevini sürdüren, cemiyetimiz üyesi Hikmet Çetinkaya çoklu organ yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmiştir.

Cenaze bilgileri belli olduğunda paylaşılacaktır.

Meslektaşımıza rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz.

HİKMET ÇETİNKAYA KİMDİR?

1942 yılında Balıkesir'in Edremit ilçesinde dünyaya gelen Hikmet Çetinkaya, lise öğrenimini Manisa Erkek Lisesi'nde tamamladıktan sonra Cumhuriyet Gazetesi'nde gazeteciliğe başladı.

1966 ile 1980 yılları arasında Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirdiği söyleşilerle dikkat çeken Çetinkaya, meslek hayatı boyunca birçok ödüle layık görüldü. 1968, 1970 ve 1971 yıllarında İzmir Gazeteciler Cemiyeti tarafından verilen Hasan Tahsin Ödülü'nün yanı sıra, 1975 yılında Türk Dil Kurumu Basın Ödülü'nün de sahibi oldu.

Cumhuriyet gazetesinin bir dönem İzmir temsilciliğini de üstlenen Çetinkaya, 1986 yılından itibaren düzenli olarak köşe yazıları kaleme aldı.

2014 yılında Türkiye Gazeteciler Cemiyeti tarafından, 50 yılın üzerindeki mesleki birikimi ve hizmetleri dolayısıyla Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü'ne değer görüldü.