Hijyenik tesis ekonomiye can kattı
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Hijyenik tesis ekonomiye can kattı

Osmangazi Belediyesi'nin Bursa'ya kazandırdığı hijyenik kurban satış ve kesim tesisi, ilk yılında adeta ekonominin can damarı oldu.

Hijyenik tesis ekonomiye can kattı
03.08.2020 14:52 | Son Güncelleme: 03.08.2020 14:56

Osmangazi Belediyesi'nin Bursa'ya kazandırdığı hijyenik kurban satış ve kesim tesisi, ilk yılında adeta ekonominin can damarı oldu. Dev tesiste, toplam 110 milyon TL'lik kurbanlık alışverişi yapıldı.

Bursa'nın en büyük ihtiyaçlarından birine cevap veren Veysel Karani Hijyenik Kurban Satış ve Kesim Tesisi, Bursalıların kurbanlık satış ve kesiminde en gözde mekanlarından oldu. Türkiye'nin en modern kurbanlık hayvan tesisinde 15 günlük süre içinde 5 bin büyükbaş hayvan satışı ile 82 milyon 500 bin, 14 bin küçükbaş hayvan satışı ile 24 milyon 500 olmak üzere toplam 107 milyon liralık bir satış gerçekleşti. Yaklaşık 3 milyon lirayı bulan nakliye ve diğer hizmet kollarıyla birlikte toplam 110 milyon liralık ticaret hacmine ulaşan tesisi ziyaret eden 100 bin kişiden 50 bini alışveriş yaptı.

Hijyenik kurban kesim ve satış tesisinin Bursa'ya yakışan modern bir tesis olduğunu belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Bu yıl Kurban Bayramı, Osmangazi ilçemizde daha güzel ve huzurlu bir şekilde geçti. Hizmete açtığımız Veysel Karani Kurban Satış ve Kesim Tesisi, çatısıyla, padokların ayrı olmasıyla son derece modern bir yer oldu. Vatandaşlarımız, hijyenik bir ortamda kurbanlıklarını aldı ve huzur içinde kurban ibadetlerini yerine getirdi. Vatandaşlarımızın gösterdiği büyük ilgiyle birlikte burada büyük bir ticaret gerçekleşti. Bayramın bereketini hep birlikte yaşamış olduk. Yaptığımız projelerin bulunduğu çevreye ve sosyal hayata değer katmasına büyük önem veriyoruz" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

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