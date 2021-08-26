Hidroliği boşalan damperin altında kalan şoför öldü
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Hidroliği boşalan damperin altında kalan şoför öldü

Hidroliği boşalan damperin altında kalan şoför öldü
Demirören Haber Ajansı / Ramazan Çetin - Haberler | Güncel

DENİZLİ'nin Çardak ilçesinde kullandığı kamyonunun hidroliği boşalan damperinin altında kalan Mehmet Birgi (42) yaşamını yitirdi.

DENİZLİ'nin Çardak ilçesinde kullandığı kamyonunun hidroliği boşalan damperinin altında kalan Mehmet Birgi (42) yaşamını yitirdi.

Olay, bugün saat 10.00 sıralarında Beylerli Mahallesi'nde meydana geldi. Evli ve 2 çocuk babası Mehmet Birgi, 20 U 020 plakalı kamyonunda yüklü olan mısır silajını araziye boşaltmak için damperi kaldırdı. Bu sırada Birgi, bilinmeyen nedenle damperin altında girdi. Aniden hidroliği boşalan damper, Mehmet Birgi'nin üzerine düştü. Damper ile kamyonun şasesi arasına sıkışan Birgi, hayatını kaybetti.İhbar üzerine olay yerine sevk edilen jandarma ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Birgi'nin cansız bedeni, otopsi için Çardak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan Çetin

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