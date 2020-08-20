Hidrokarbon nedir? Hidrokarbon türleri nelerdir? Hidrokarbon nerelerde kullanılır?
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Hidrokarbon nedir? Hidrokarbon türleri nelerdir? Hidrokarbon nerelerde kullanılır?

Son zamanlarda sıkça dile gelen Hidrokarbon, karbon ve hidrojen CxHy atomlarının bileşiklerine verilen addır. Peki, hidrokarbon çeşitleri nelerdir? Hidrokarbon nerelerde kullanılır?

Hidrokarbon nedir? Hidrokarbon türleri nelerdir? Hidrokarbon nerelerde kullanılır?
20.08.2020 09:39 | Son Güncelleme: 20.08.2020 09:42

Hidrokarbon nedir? Hidrokarbon çeşitleri nelerdir? gibi sorular sıklıkla gündeme gelmektedir. Hidrokarbon organik bileşiklerin genel adı ve gazların temel maddesidir.

HİDROKARBON NEDİR?

idrokarbon, sadece karbon ve hidrojen CxHy atomlarından oluşan kimyasal bileşiklerin genel adı. Örneğin metan, bir karbon ve dört hidrojen atomundan oluşan bir hidrokarbondur.

HİDROKARBON TÜRLERİ NELERDİR?

Hidrokarbonlar yapılarına bağlı olarak alifatik, aromatik ve alisiklik bileşikler olarak sınıflandırılır. Alifatik ve alisiklik bileşikler de doymuş ve doymamış olarak sınıfandırılır. Doymuş hidrokarbon, mümkün olan en çok hidrojen ihtiva eder ve karbonlar birbirlerine bir elektron çiftinin meydana getirdiği tek elektron bağı ile bağlıdırlar. Doymamış hidrokarbonlarda ise karbonlar birbirlerine çift veya üç bağ ile bağlanmışlardır.

HİDROKARBON NEREDE KULLANILIYOR?

Hidrokarbonlar kimya sektörünün birçok alanında kullanılmaktadır. Bir hidrokarbon türevi olan metan gazı, günümüzde bütün dünya da çıkartılan hemen hemen tüm yeraltı doğal gazlarının içinde bulunan ve bu kaynakların temel bileşenini oluşturan doğal bir maddedir. Metan gazı kimyasal olarak CH4 şeklinde ifade edilen ve oldukça yanıcı özelliğe sahip olan bir gazdır. Benzin hidrokarbonlar karışımı olduğu gibi benzen, naftalin ve asetilen de birer hidrokarbon'dur. Hidrokarbonlar pratik açıdan da çok önemlidir. Çünkü organik bileşiklerin birçok sınıfının sistematik olarak adlandırılması, hidrokarbonların adlandırılması esasına dayanmaktadır. Karboksilik asitler, aldehitler, esterler, alkoller birer hidrokarbon türevidir.

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