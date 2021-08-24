Hidemasa Morita kimdir? Hidemasa Morita kaç yaşında, nereli?
Sarı-Lacivertliler, Vitor Pereira'nın isteği doğrultusunda Hidemasa Morita'yı gündemine aldı. 26 yaşındaki Japon orta saha için Portekiz ekibi Santa Clara ile görüşmelere başlandı. Peki, Hidemasa Morita kimdir? Hidemasa Morita kaç yaşında, nereli?
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, Santa Clara forması giyen Japon orta saha oyuncusu Hidemasa Morita'yı transfer etmek için girişimlere başladı. Peki, Hidemasa Morita kimdir? Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.
HİDEMASA MORİTA KİMDİR?
Doğum tarihi: 10 Mayıs 1995 Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.
Kaç yaşında: 26yaşında
Nereli: Japonya
Boy: 1,77 m
Hidemasa Morita Japon millî futbolcudur.