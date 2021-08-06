Hicri yılbaşında oruç tutulur mu, ne zaman, hangi gün? Hicri yılsonu (sene sonu) ve sene başı orucu hakkında hadisi şerif! Faziletleri ve sevabı!

Hicri ayların 1. ayı mübarek Muharrem ayıdır. Muharrem ayına sayılı günler kaldı. Vatandaşlar Hicri yılbaşı ne zaman merak etti. Ayrıca Hicri yılbaşı ve yılsonunda oruç tutulur mu ne zaman tutulur merak edildi. Peki, hicri sene başında hangi gün oruç tutulur? Hicri sene sonunda hangi gün oruç tutulur? Faziletleri ve sevabı nedir? İşte detaylar...

Hicri sene başı ve sene sonunda oruç tutmak alimler tarafından tavsiye edilmiştir ve oldukça sevaptır. Peki, Hicri yılbaşında oruç tutulur mu, ne zaman, hangi gün? Hicri yılsonu (sene sonu) ve sene başı orucu hakkında hadisi şerif! Faziletleri ve sevabı! Hicri sene sonu ve sene başı orucu hakkında hadisi şerif var mı? Hadisi Şerifin Türkçe meali nedir?

2021 HİCRİ SENE BAŞI VE SENE SONU NE ZAMAN?

2021 yılında Hicri yılbaşı 9 Ağustos Pazartesi gününe denk gelmektedir. Yani Hicri yılın son günü 8 Ağustos Pazar günü iken Hicri yılın ilk günü ise 9 Ağustos Pazartesi günüdür. Bu iki günde oruç tutmak oldukça sevap kabul edilmiştir.

Hicri sene sonu : 8 Ağustos Pazar 2021

8 Ağustos Pazar 2021 Hicri sene başı : 9 Ağustos Pazartesi 2021

9 Ağustos Pazartesi 2021 Hicri yılsonu : 8 Ağustos Pazar 2021

8 Ağustos Pazar 2021 Hicri yılbaşı : 9 Ağustos Pazartesi 2021

Ek olarak Hicri yılbaşı veya Hicri sene başı gecesi ise 8 Ağustos Pazarı 9 Ağustos Pazartesiye bağlayan gece idrak edilecektir.

HİCRİ SENE BAŞI VE SENE SONU ORUCU NE ZAMAN TUTULUR?

8 Ağustos Pazar ve 9 Ağustos Pazartesi Hicri sene sonu ve Hicri sene başı orucu tutulabilir. Bu iki günü oruçlu geçirmek oldukça sevap kabul edilmiştir.

Hicri sene başı orucu hangi gün : 8 Ağustos Pazar 2021

8 Ağustos Pazar 2021 Hicri sene sonu orucu hangi gün : 9 Ağustos Pazartesi 2021

HİCRİ SENE BAŞI VE SENE SONU ORUCU HAKKINDA HADİS-İ ŞERİF

Hasen el-Adevi (Rahimehullah)'ın "en-Nefahatün-Nebeviyye" isimli eserindeki nakline göre İbnü Hacer (Rahimehullah) 'ın, senediyle Haftsa (Radıyallahu Anha) validemizden ve İbnü Abbas (Radıyallahu Anhüma) 'dan rivayet ettiği bir hadisi şerifte:

" Zülhicce'nin son günü (8 Ağustos Pazar) ile Muharrem'in ilk gününü (9 Ağustos Pazartesi'yi) oruçlu geçiren kişi geçen seneyi oruçla bitirip, gelecek seneye oruçla başlamış olur, bu nedenle Allah-u Te'ala o kimse için 50 senelik (günahları da olsa) kefaret yazar. " buyrulmuştur.

(Kaynak : Hasen el-Adevi, en-Nefehatün-Nebeviyye fi'l-vezaifi'l-asuriyye - İbnül Cevzi, Kibanün-nur - Yusuf İbnü Hasen el-Hanbeli, et-Tahricus-sağir - Abdülkadir el-Geylani, el-Ğunye - Maul-Ayneyn, Na'tul-bidayat)

İbnü'l-Benna (Rahimehullah): "Hadisi şerifin isnadları zayıfsa da birçok tarikten geldiği için birbirine eklendiğinde kuvvet ifade eder." demiştir. Ebu'l-Fazl el-Iraki (Rahimehullah) 'ın beyanı vechile, bu hadise bazı ulema zayıf dediyse de bazı ulema hasen hatta bazı muhaddisler sahih demişlerdir.

(Kaynak : Yusuf ibnü Hasen el-Hanbeli, et-Tahricü's-sağir)