Hicri yılbaşı ne zaman? Muharrem ayı ne zaman? 2019-2020 dini günler takvimi

Bugün, hac ayı olan Zilhicce ayına girdik. Peygamber Efendimiz, hadisleri ile müminleri bu ayın ilk on gününde tutulan orucun önemi konusunda tavsiye buyurmuştur. Bu ayın onuncu gününde ise Kurban Bayramını kutlayacağız. Diyanet, 2019 ve 2020 dini günler takvimini yayımlandı. Peki, Muharrem ayı ne zaman başlıyor, hicri yılbaşı ne zaman?

HİCRİ TAKVİM

Hicri Takvim'in başlangıcını belirleyen olay, Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye hicreti olduğu için 1 Muharrem (31 Ağustos 2019 Cumartesi) tarihi de Hicri takvimin başlangıç tarihi yani Hicri yılbaşıdır.

Hicri Takvim'in ayları ise şunlardır: Muharrem, Safer, Rebiülevvel, Rebiülahir, Cemaziyelevvel, Cemaziyelahir, Recep, Saban, Ramazan, Şevval, Zilkade ve Zilhicce.

Hicri takvimde zaman ay yılına (kameri) göre hesaplandığı için bir ay yılı da ayın dünya etrafında 12 kez dolaşması ile oluşmaktadır. Ayın dünyanın çevresindeki her dönüşü 29 gün 12 saat 44 dakika 3 saniye sürdüğünden dolayı bir ay yılı yani yani Hicri Takvim'in bir yıllık süresi 354 gün 8 saat 48 dakika 36 saniye sürmektedir.

2019 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

Kurban Bayramı Arifesi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi (9 Zilhicce 1440)

Kurban Bayramı (1.Gün): 11 Ağustos 2019 Pazar (10 Zilhicce 1440)

Kurban Bayramı (2.Gün): 12 Ağustos 2019 Pazartesi (11 Zilhicce 1440)

Kurban Bayramı (3.Gün): 13 Ağustos 2019 Salı (12 Zilhicce 1440)

Kurban Bayramı (4.Gün): 14 Ağustos 2019 Çarşamba (13 Zilhicce 1440)

Hicri Yılbaşı: 31 Ağustos 2019 Cumartesi (1 Muharrem 1441)

Aşure Günü: 09 Eylül 2019 Pazartesi (10 Muharrem 1441)

Mevlid Kandili: 08 Kasım 2019 Cuma (11 R.evvel 1441)

2020 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

1Recep1441Recep Başlangıcı25 Şubat 2020Salı

4Recep1441Regaib Kandili24/25 Şubat 2020Pt/Sal

27Recep1441Miraç Kandili21/22 Mart 2020Ct/Paz

1Şaban1441Şaban Başlangıcı25 Mart 2020Çarşamba

15Şaban1441Berat Kandili07/08 Nisan 2020Sal/Çar

1Ramazan 1441Ramazan Başlangıcı24 Nisan 2020Cuma

27Ramazan 1441Kadir Gecesi19/20 Mayıs 2020Sal/Çar

30Ramazan 1441Ramazan Son Günü23 Mayıs 2020Cumartesi

1Şevval1441Ramazan Bayramı 1. Gün24 Mayıs 2020Pazar

2Şevval1441Ramazan Bayramı 2. Gün25 Mayıs 2020Pazartesi

3Şevval1441Ramazan Bayramı 3. Gün26 Mayıs 2020Salı

9Zilhicce 1441Arefe Günü30 Temmuz 2020Perşembe

10Zilhicce 1441Kurban Bayramı 1. Gün31 Temmuz 2020Cuma

11Zilhicce 1441Kurban Bayramı 2. Gün01 Ağustos 2020 Cumartesi

12Zilhicce 1441Kurban Bayramı 3. Gün02 Ağustos 2020 Pazar

13Zilhicce 1441Kurban Bayramı 4. Gün03 Ağustos 2020 Pazartesi

1Muharrem 1442Hicri Yılbaşı20 Ağustos 2020Perşembe

1Muharrem 1442Muharremin Başlangıcı20 Ağustos 2020Perşembe

10Muharrem 1442Aşure Günü29 Ağustos 2020Cumartesi

29Muharrem 1442Muharremin sonu 17 Eylül 2020Perşembe

12Rebîulevvel 1442 Mevlid Kandili 28/29 Ekim 2020 Çar/Per