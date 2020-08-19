Hicri Yılbaşı ne zaman? 2020 Diyanet takvimi: Muharrem ayı ve Aşure günü tarihi! Muharrem ayı ne zaman başlıyor? Hicri Yılbaşı ne zaman? Aşure günü t
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Hicri Yılbaşı ne zaman? 2020 Diyanet takvimi: Muharrem ayı ve Aşure günü tarihi! Muharrem ayı ne zaman başlıyor? Hicri Yılbaşı ne zaman? Aşure günü t

Hicri takvimin ilk ayı olan Muharrem ayı hakkında araştırmalar yapılıyor. Peki, Muharrem ayı ne zaman başlıyor? Hicri Yılbaşı ne zaman? İşte, 2020 Diyanet takvimi!

Hicri Yılbaşı ne zaman? 2020 Diyanet takvimi: Muharrem ayı ve Aşure günü tarihi! Muharrem ayı ne zaman başlıyor? Hicri Yılbaşı ne zaman? Aşure günü t
19.08.2020 14:31 | Son Güncelleme: 19.08.2020 14:37

Diyanet tarafından Muharrem ayının onuncu günü idrak edilen aşure günü ve Peygamber efendimizin "Allah'ın ayı" olarak nitelendirdiği Muharrem ayının başlangıç bitiş tarihleri belli oldu. ? Aşure günü tarihi ne zaman? ? Muharrem ayı tarihi ne zaman? Hicri Yılbaşı ne zaman?

HİCRİ YILBAŞI NEDİR?

Müslümanlar için bir dönüm noktası olan hicret, tarihte yeni bir sayfa açmıştır. Hz. Ömer'in halifeliği döneminde hicretin gerçekleştiği gün, Hz. Ali'nin teklifiyle hicrî takvimin başlangıcı sayılmıştır. O günden itibaren de İslam âleminde 1 Muharrem hicrî takvimin başlangıcı olarak kabul görmüştür.

Müslümanlar için bir milat olan hicret; Allah'a ve O'nun Kutlu Elçisi Rahmet Peygamberine gönülden bağlılığın bir ifadesi; hakka, hakikate, ilme, irfana ve medeniyete yapılan yolculuktur.

Hicret, Allah rızası için; anadan, babadan, evlattan, yardan, diyardan, maldan, mülkten hatta candan vazgeçmenin ibretli ve meşakkatli bir öyküsü; Yüce dinimizin rahmet yüklü mesajlarını bütün insanlığa ulaştırmak için çıkılan kutlu yolculuğun adıdır. Öyle ki tebliğ hicreti doğurmuş, hicret ise tebliği yoğurmuştur. Kısaca hicret Müslümanlar için bir milattır.

Hicret, Allah yolunda fedakârlığın, yardımlaşmanın kardeşliğin zirvesidir.

MUHARREM AYI NE ZAMAN?

20 Ağustos 2020 Perşembe günü hem hicri yılbaşı olacak hem de Muharrem ayı başlangıcı olacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı 2020 dini günler takvimine göre, Muharrem ayı 20 Ağustos 2020 tarihinde başlayacak, 17 Eylül 2020 tarihinde sona erecek.

HİCRİ YILBAŞI NE ZAMAN?

Diyanet takvimine göre, Muharrem ayı tarihi belli oldu. 20 Ağustos 2020 Perşembe günü hem Hicri Yılbaşı olacak hem de Muharrem ayı başlangıcı olarak idrak edilecek.

AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?

Âşûrâyı on sayısı ile ilgili olan aşr ve âşir veya develerin güdülmesiyle ilgili ışr kökünden türemiş Arapça bir kelime kabul edenler olduğu gibi, bu dilde "fâûlâ" vezninin bulunmadığını ileri sürerek İbrânîce'den geldiğini söyleyenler de vardır. Fakat âlimlerin çoğu bu görüşe katılmamakta, kelimenin Arapça asıllı olduğunu benimsemektedirler.

Muharrem ayının onuncu günü idrak edilen Aşure Günü ise bu yıl 29 Ağustos 2020 Cumartesi gününe denk gelecek.

İslam inancına göre peygamberlerin hayatına dair birçok önemli hadisenin yaşandığı ve aşure tatlısının yapıldığı muharrem ayının onuncu gününe denk gelen "Aşure Günü" bu yıl 29 Ağustos 2020 idrak edilecek.

2020 DİYANET TAKVİMİ

Hicri Yılbaşı ne zaman? 2020 Diyanet takvimi: Muharrem ayı ve Aşure günü tarihi! Muharrem ayı ne zaman başlıyor? Hicri Yılbaşı ne zaman? Aşure günü t

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