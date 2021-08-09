Hicri yılbaşı duası! Hicri yılbaşı duası okunuşu, Arapça'sı ve Türkçe meali nedir? Hicri yılbaşı duası ne zaman okunur?

Bugün mübarek Muharrem ayının 1. günüdür. Hicri yılbaşı içinde olduğumuz bugünde okunacak bir dua vardır ve oldukça sevaptır. Alimler tarafından Hicri yılbaşında Kuran-ı Kerim okumak, ibadet etmek, namaz kılmak tavsiye edilmiştir. Peki, Hicri yılbaşı duası nedir? Hicri yılbaşı duası nasıl okunur? Hicri yılbaşı okunacak dua Arapça ve Türkçe meali sizlerle...

Hicri yılbaşı duası nedir merak ediliyor. Hicri yılbaşı duası! Hicri yılbaşı duası okunuşu, Arapça'sı ve Türkçe meali nedir? Hicri yılbaşı duası ne zaman okunur?

HİCRİ YILBAŞI DUASI NE ZAMAN OKUNUR?

Hicri yılbaşı duası Muharrem ayının 1. gününde yani bugün akşam namazına kadar okunmaktadır. Bugün 9 Ağustos Pazartesi akşam namazına kadar Hicri yılbaşı günüdür. Bu duayı akşam namazına kadar okumanız gerekmektedir. Allah şimdiden edeceğiniz duaları kabul eylesin. Amin.

Hicri yılbaşı : 9 Ağustos Pazartesi 2021

9 Ağustos Pazartesi 2021 Hicri yılbaşı ne zaman bitecek : 9 Ağustos Pazartesi 2021akşam namazı ile birlikte Hicri yılbaşı yani Hicri sene başı günü bitmiş olacaktır.

HİCRİ YILBAŞI DUASI NEDİR?

Sıbt ibnü'l-Cevzî (Rahimehullâh) gibi bâzı ulemadan nakledilen rivâyete göre: "Her kim Muharrem ayının evvelinde (8 Ağustos Pazar'ı 9 Ağustos Pazartesi'ye bağlayan gece veyâ en geç 9 Ağustos Pazartesi günü) 3 kere:

'Rahmân ve Rahîm olan Allâh'ın adıyla! Bütün hamdler, âlemlerin Rabbi olan Allâh'a âittir. Salât-ü selâm, Efendimiz Muhammed'in ve âl-i ashâbının tamâmının üzerine olsun. Ey Allâh! Sen Ebedî'sin, Kadîm'sin (başlangıcın ve sonun yoktur). Hayy'sın, Kerîm'sin (hâkîkî hayat sâhibi de, kerem sâhibi de ancak Sensin). Hannân'sın, Mennân'sın (son derece acıyan ve çokça lütuflarda bulunan Rabbimiz'sin).

İşte bu yeni senedir. Ben bu sene Senden dilerim ki beni kovulmuş şeytandan ve onun dostlarından koruyasın, kötülüğü çokça emreden bu nefse karşı bana yardım edesin ve beni Sana yaklaştıran amellerle meşgul edesin. Ey kerem sâhibi! Ey celâl ve ikrâm sâhibi! Ey acıyanların en merhametlisi! Rahmetinle (duâmı) kabul eyle! Allâh-u Te'âlâ, Efendimiz ve Peygamberimiz Muhammed (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)e, âl-i ashâbının ve Ehl-i Beyti'nin tamâmına salât ve Selâm eylesin. Âmîne!' derse, şeytan: 'Ömrünün kalan kısmında kendisini güvenceye aldı, artık biz bu kişden ümidi kestik.' Der ve Allâh (Celle Celâlühû) ona, kendisini şeytan ve etbâından sene boyunca korumak üzere iki melek görevlendirir."

(Kaynak : es-Safûrî, Nüzhetü'l-mecâlis, 1/156; Sıbt ibnü'l-Cevzî, Mir'âtü'z-zemân fî tevârîhi,l-a'yân, 22/180; Mâü'l-'Ayneyn, Na'tü'l-bidâyât, sh:165; ed-Diyarbî, el-Mücerrebât, sh: 70-71; 'Abdülhamîd Kuds, Kenzü'n-necâh ve's-sürûr, sh:69)

Kaynak : cubbeliahmethoca.com.tr/ Cübbeli Ahmet Hoca

(Teşekkür : Bu duaları, hadisleri, zikirleri ve ibadetlerin yapılışını Arapça'dan çeviren, günümüze ulaştıran ve bizlerin faydalanmasını sağlayan sayın Cübbeli Ahmet Hoca' ya teşekkür ediyoruz. Kendisinden Allah razı olsun, bol bereketli vakitler versin.)