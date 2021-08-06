Hicri sene sonu ve Hicri sene başı ne zaman? 2021 Hicri yılbaşı ve yılsonu ne zaman? Hangi güne denk gelir?

Hicri ayların 1. ayı mübarek Muharrem ayıdır. Muharrem ayına sayılı günler kaldı. Vatandaşlar Hicri yılbaşı ne zaman merak etti. Peki, Hicri sene başı ve sene sonu hangi günlere denk gelmektedir? Hicri yılbaşı hangi güne denk geliyor? 2021 Hicri sene başı ve sene sonu takvimi, tarihi sizlerle...

Hicri yılbaşına çok az bir zaman kala vatandaşlar Hicri yılbaşı ne zaman merak etti. Hicri yılın birinci ayı Muharrem ayıdır. Muharrem ayının ilk günü Hicri yılbaşı kabul edilir. Zilhicce'nin son günü ise Hicri sene sonu kabul edilir. Peki, Hicri sene sonu ve Hicri sene başı ne zaman? 2021 Hicri yılbaşı ve yılsonu ne zaman? Hangi güne denk gelir?

HİCRİ YILBAŞI NEDİR?

Müslümanlar için bir dönüm noktası olan hicret, tarihte yeni bir sayfa açmıştır. Hz. Ömer'in halifeliği döneminde hicretin gerçekleştiği gün, Hz. Ali'nin teklifiyle hicrî takvimin başlangıcı sayılmıştır. O günden itibaren de İslam âleminde 1 Muharrem hicrî takvimin başlangıcı olarak kabul görmüştür.

Müslümanlar için bir milat olan hicret; Allah'a ve O'nun Kutlu Elçisi Rahmet Peygamberine gönülden bağlılığın bir ifadesi; hakka, hakikate, ilme, irfana ve medeniyete yapılan yolculuktur.

Hicret, Allah rızası için; anadan, babadan, evlattan, yardan, diyardan, maldan, mülkten hatta candan vazgeçmenin ibretli ve meşakkatli bir öyküsü; Yüce dinimizin rahmet yüklü mesajlarını bütün insanlığa ulaştırmak için çıkılan kutlu yolculuğun adıdır. Öyle ki tebliğ hicreti doğurmuş, hicret ise tebliği yoğurmuştur. Kısaca hicret Müslümanlar için bir milattır.

Hicret, Allah yolunda fedakârlığın, yardımlaşmanın kardeşliğin zirvesidir..

2021 HİCRİ SENE BAŞI VE SENE SONU NE ZAMAN?

2021 yılında Hicri yılbaşı 9 Ağustos Pazartesi gününe denk gelmektedir. Yani Hicri yılın son günü 8 Ağustos Pazar günü iken Hicri yılın ilk günü ise 9 Ağustos Pazartesi günüdür. Bu iki günde oruç tutmak oldukça sevap kabul edilmiştir.

Hicri sene sonu : 8 Ağustos Pazar 2021

8 Ağustos Pazar 2021 Hicri sene başı : 9 Ağustos Pazartesi 2021

9 Ağustos Pazartesi 2021 Hicri yılsonu : 8 Ağustos Pazar 2021

8 Ağustos Pazar 2021 Hicri yılbaşı : 9 Ağustos Pazartesi 2021

Ek olarak Hicri yılbaşı veya Hicri sene başı gecesi ise 8 Ağustos Pazarı 9 Ağustos Pazartesiye bağlayan gece idrak edilecektir.

MUHARREM AYI NE ZAMAN?

9 Ağustos Pazartesi 2021 tarihi hem Hicri yılbaşı hem de Muharrem ayının başlangıcıdır.