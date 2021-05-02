Hiçbir yerde yazmaz, ancak hepimizi ilgilendirir! İşte toplumsal düzen için uyulması gereken 7 kural
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Hiçbir yerde yazmaz, ancak hepimizi ilgilendirir! İşte toplumsal düzen için uyulması gereken 7 kural

Haberler.com / Jülide İshakoğlu - Haberler | Güncel

Bazı toplumsal kurallar hiçbir yerde yazmasa da uyulması toplumsal düzeni koruyacaktır. İşte herkesin iyiliği için uyulması gereken 7 kural.

Toplumsal kurallar yazılı olarak bulunmayan, ancak toplumun her üyesinin herkesin iyiliği için uyması gereken davranışlardan meydana geliyor. Hem kendimizi kötü göstermemek hem de başkalarını rahatsız etmemek için uyulması gereken bu kurallar aslında çok da zor şeyler değil. İşte uygulandığı zaman herkesi memnun edecek 7 kural.

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Hiçbir yerde yazmaz, ancak hepimizi ilgilendirir! İşte toplumsal düzen için uyulması gereken 7 kural
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- Jülide İshakoğlu
Jülide İshakoğlu
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