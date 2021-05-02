Hiçbir yerde yazmaz, ancak hepimizi ilgilendirir! İşte toplumsal düzen için uyulması gereken 7 kural

Bazı toplumsal kurallar hiçbir yerde yazmasa da uyulması toplumsal düzeni koruyacaktır. İşte herkesin iyiliği için uyulması gereken 7 kural.