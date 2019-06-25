"Hicaz Demir Yolu tüm Orta Doğu'nun ortak mirası"

Türkiye'nin Amman Büyükelçisi Murat Karagöz, Hicaz Demir Yolu'nun tüm Orta Doğu halklarının ortak mirası olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin Ürdün Büyükelçiliği himayesinde ve Yunus Emre Türk Kültür Merkezi ile TİKA Program Koordinasyon Ofisi'nin iş birliğiyle, Ürdün'ün başkenti Amman'da "İstanbul'dan Hicaz'a Demiryollları: Arşiv Belgeleri Sergisi ve Konferans" etkinliği düzenlendi.

Etkinlik, Kraliyet ailesi, diplomatlar, Ürdün halkı ve ülkede yaşayan Türkler tarafından yoğun ilgi gördü. Etkinlik kapsamında Prof. Azmi Özcan da konferans verdi.

Türkiye'nin Amman Büyükelçisi Murat Karagöz, açılış konuşmasında Ürdün hükümetine tarihi Hicaz Demir Yolu'na sahip çıkıp hala kısmen işlettiği için teşekkürlerini sundu.

"Hicaz Demir Yolu tüm Orta Doğu halklarının ortak mirasıdır." ifadesini kullanan Büyükelçi Karagöz, Hicaz Demir Yolu Amman istasyonunu ihya projesi için de TİKA'ya teşekkür etti.

Kaynak: AA