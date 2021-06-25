HİÇ GİTMEDİĞİ İSTANBUL'DAN MOTOSİKLETLE KAÇAK GEÇİŞ CEZASI GELDİ
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HİÇ GİTMEDİĞİ İSTANBUL'DAN MOTOSİKLETLE KAÇAK GEÇİŞ CEZASI GELDİ

HİÇ GİTMEDİĞİ İSTANBUL'DAN MOTOSİKLETLE KAÇAK GEÇİŞ CEZASI GELDİ
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KİLİS'te, Mustafa Şimşek (74) motosikletine, hiç gitmediği İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden kaçak geçiş cezası geldiğini söyledi.

KİLİS'te, Mustafa Şimşek (74) motosikletine, hiç gitmediği İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden kaçak geçiş cezası geldiğini söyledi.

Kilis'te yaşayan emekli Mustafa Şimşek'e ait 34 CHF 67 plakalı motosiklete, 9 Haziran günü İstanbul'da bulunan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden kaçak geçiş yaptığı gerekçesiyle 52 TL para cezası kesilerek tebliğ edildi. Cezaya şaşıran ve 1991 model motosikleti ile 1172 kilometre uzaklıktaki İstanbul'a hiç gitmediğini anlatan Mustafa Şimşek, Ben hayatım boyunca hiç İstanbul'a gitmedim. Kamera kayıtları incelenmeden bana ceza gelmiş. Görünce şaşkına döndüm ve cezanın iptali için dava açtım dedi.

HİÇ GİTMEDİĞİ İSTANBUL'DAN MOTOSİKLETLE KAÇAK GEÇİŞ CEZASI GELDİ
HİÇ GİTMEDİĞİ İSTANBUL'DAN MOTOSİKLETLE KAÇAK GEÇİŞ CEZASI GELDİ
HİÇ GİTMEDİĞİ İSTANBUL'DAN MOTOSİKLETLE KAÇAK GEÇİŞ CEZASI GELDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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