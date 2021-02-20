"Hiç estetiğim yok" diyen Ezgi Eyüboğlu'nun yıllar önceki fotoğrafları bambaşka çıktı
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"Hiç estetiğim yok" diyen Ezgi Eyüboğlu'nun yıllar önceki fotoğrafları bambaşka çıktı

20.02.2021 13:00 | Son Güncelleme: 20.02.2021 14:02

Konuk olduğu programda hiç estetiğinin olmadığını ama buna karşı da olmadığını söyleyen oyuncu Ezgi Eyüboğlu'nun kariyerindeki ilk yıllarındaki hali şimdiki halinden çok başka çıktı.

Şimdilerde Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile mutlu bir ilişkisi olan güzel oyuncu Ezgi Eyüboğlu, geçtiğimiz günlerde İbrahim Selim'in YouTube kanalında yayınlanan programına konuk oldu.

"ESTETİĞİM YOK AMA TEKNOLOJİNİN NİMETLERİNİ KULLANIYORUM"

Hayatı hakkında samimi açıklamalarda bulunan güzel oyuncu İbrahim Selim'in "Hiç estetiğin var mı?" sorusuna "Estetiğim yok ama bir dermatoloğum var. Onunla teknolojinin bütün imkanlarından faydalanıyoruz. Bir adım ötesi estetik oluyor muhtemelen ama estetiğe karşı bir insan da değilim" cevabını verdi.

Bu açıklamasıyla gündem olan 32 yaşındaki oyuncunun, kariyerine ilk başladığı dönemdeki halleri gündem oldu.

İşte oyuncunun yıllar içindeki değişimi...

'Hiç estetiğim yok' diyen Ezgi Eyüboğlu'nun yıllar önceki fotoğrafları gündem oldu
'Hiç estetiğim yok' diyen Ezgi Eyüboğlu'nun yıllar önceki fotoğrafları gündem oldu
'Hiç estetiğim yok' diyen Ezgi Eyüboğlu'nun yıllar önceki fotoğrafları gündem oldu
'Hiç estetiğim yok' diyen Ezgi Eyüboğlu'nun yıllar önceki fotoğrafları gündem oldu
'Hiç estetiğim yok' diyen Ezgi Eyüboğlu'nun yıllar önceki fotoğrafları gündem oldu
'Hiç estetiğim yok' diyen Ezgi Eyüboğlu'nun yıllar önceki fotoğrafları gündem oldu
'Hiç estetiğim yok' diyen Ezgi Eyüboğlu'nun yıllar önceki fotoğrafları gündem oldu
'Hiç estetiğim yok' diyen Ezgi Eyüboğlu'nun yıllar önceki fotoğrafları gündem oldu
'Hiç estetiğim yok' diyen Ezgi Eyüboğlu'nun yıllar önceki fotoğrafları gündem oldu
'Hiç estetiğim yok' diyen Ezgi Eyüboğlu'nun yıllar önceki fotoğrafları gündem oldu
'Hiç estetiğim yok' diyen Ezgi Eyüboğlu'nun yıllar önceki fotoğrafları bambaşka çıktı
Haber Yorumları (3)
HND: Olmayada bilir yani. Kendine yakışan bir saç, yılların geçişine göre oturan yüz hatları bile insanı çok değiştirebiliyor. Haa estetiğe karşımıyım hayır. Güzel bir elden çıkmışsa neden olmasın ??
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VATANDAŞ: Geçici de olsa makyaj estetik değil midir? :))
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HAKAN SATI: Piyasada estetik yapmayan hatun mu kaldı:) orjinal bulmak imkansız
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500
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