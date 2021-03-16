Evire çevire dövdü, kimse elinden alamadı! Genç kızların kavgası kamerada
16.03.2021 10:17 | Son Güncelleme: 16.03.2021 10:35
Ankara'nın Sincan ilçesinde genç kızlar arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı başlayan tartışma kavgaya döndü. Acımasızca birbirlerine vuran kızların o anları kameraya yansıdı.
Ankara'nın Sincan ilçesinde Malazgirt Mahallesi Şehitler Parkı'nda kızlı erkekli bir grup arasında kavga çıktı. İki kız başka bir kızı acımazsızca döverken, bir arkadaşları kızları ayırmaya çalıştı.
O ANLAR KAMERADA
Bu sırada bir arkadaşları da yaşanan kavgayı görüntüledi. Kızların kavga sebebi ise öğrenilemedi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı