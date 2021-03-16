Evire çevire dövdü, kimse elinden alamadı! Genç kızların kavgası kamerada

Ankara'nın Sincan ilçesinde genç kızlar arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı başlayan tartışma kavgaya döndü. Acımasızca birbirlerine vuran kızların o anları kameraya yansıdı.

Ankara'nın Sincan ilçesinde Malazgirt Mahallesi Şehitler Parkı'nda kızlı erkekli bir grup arasında kavga çıktı. İki kız başka bir kızı acımazsızca döverken, bir arkadaşları kızları ayırmaya çalıştı.

O ANLAR KAMERADA

Bu sırada bir arkadaşları da yaşanan kavgayı görüntüledi. Kızların kavga sebebi ise öğrenilemedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı