Hibrit model nedir? Hibrit eğitim modeli nedir, ne demek? Hibrit model hakkında bilgiler nelerdir?
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Hibrit model nedir? Hibrit eğitim modeli nedir, ne demek? Hibrit model hakkında bilgiler nelerdir?

Hibrit model nedir? Hibrit eğitim modeli nedir, ne demek? Hibrit model hakkında bilgiler nelerdir?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Son dakika gelen haberlere göre YÖK Başkanı Erol Özvar, üniversiteler hibrit model ile derslerin yüzde 40'ını çevrimiçi yapabilecek açıklamasında bulundu. Bunun ardından öğrenciler, Hibrit model nedir? Hibrit eğitim modeli nedir, ne demek? Hibrit model hakkında bilgiler nelerdir? merak etti. Peki, hibrit eğitim nedir? Hibrit model ne demek? İşte ayrıntılar...

Koronavirüs sebebiyle online eğitime geçilmiş ve okulların açılması halinde uygulanacak eğitim merak konusu oldu. Hibrit eğitimi nedir? Hibrit eğitimi nasıl olacak? Hibrit eğitimi modeli nedir? Hibrit model nedir? Hibrit eğitim modeli nedir, ne demek?

HİBRİT EĞİTİMİ NEDİR?

Geleneksel öğrenme yöntemidir. Hibrit eğitim, 'İki farklı güç kaynağının bir arada bulunması' şeklindedir. Karma öğrenme, hibrid öğrenme, karışık öğrenme olarak da bilinen harmanlanmış öğrenme en sade tanımıyla geleneksel eğitim metodunun çevrimiçi (online) eğitim materyalleriyle zenginleştirilmesi yani harmanlanması olarak tanımlanmaktadır. Kullanılan teknolojilerin yanı sıra farklı eğitim felsefelerinin geleneksel öğrenme ortamında birlikte kullanılması da harmanlanmış öğrenme olarak tanımlanmaktadır.

HİBRİT EĞİTİM MODELİ NEDİR, NE DEMEK?

Hibrit öğrenme geleneksel eğitim yönteminin online eğitim materyalleriyle zenginleştirilmesi ve birlikte kullanılması anlamına geliyor. Harmanlamış öğrenme olarak da tanımlanıyor. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Karma öğrenme, hibrid öğrenme, karışık öğrenme olarak da bilinen harmanlanmış öğrenme, geleneksel eğitim metodunun çevrimiçi eğitim materyalleriyle zenginleştirilmesi yani harmanlanması demektir. Kullanılan teknolojilerin yanı sıra farklı eğitim felsefelerinin geleneksel öğrenme ortamında birlikte kullanılması da harmanlanmış öğrenme olarak tanımlanır. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

Bu sistemde öğrenciler bir nevi kendi kendilerinin öğretmeni olacaklar. Velilere de bu noktada büyük görevler düşecek. Sistemde online dersler, videolu eğitim ve sınavlar yer alıyor.

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