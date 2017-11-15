Heyelanlarda Eğilen Yüksek Gerilim Hattı Direkleri Korkutuyor

Aytekin KALENDER RİZE-DHA RİZE'nin Çayeli İlçesi'nde geçen ay meydana gelen sel ve heyelanlarda, Senoz Vadisi'ndeki enerji nakil hatlarını taşıyan çok sayıda demir direk eğildi, toprağın kaymasıyla askıda kaldı. Yağmurun etkisiyle toprak kaymasını önlemek için ayaklarına naylon örtülerek önlem alınmaya çalışılan elektrik direkleri köylüleri korkutuyor.



Çayeli İlçesi Senoz Vadisi'nde geçen ay meydana gelen sel ve heyelanlarda çöken evin enkazı altında kalan 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişide yaralı kurtarıldı. Sel ve heyelanlarda karayolu ile köy ve mahalle yolları, su şebekeleri ile enerji nakil hatları da zarar gördü. Senoz Vadisi'ndeki Çukurluhoca, Kaptanpaşa ve Buzlupınar Köylerinde enerji nakil hatlarını taşıyan çok sayıda demir direk eğildi, toprağın kaymasıyla askıda kaldı. Yağmurun etkisiyle toprak kaymasını önlemek için ayaklarına naylon örtülerek önlem alınmaya çalışılan elektrik direkleri köylüleri korkutuyor. Eğilen elektirk direklerinin altında geçerek evlerine ulaşan köylüler önlem alınmasını istiyor.



TEHLİKE ARZ EDİYORLAR



Çukurluhoca Köyü'nde yaşayan Macit Taşçı, köylerinde meydana gelen heyelanlarda elektrik direklerinin eğildiğini ve tehlike oluşturduğunu belirterek Bu elektrik direklerinden evlerimize elektrik geliyor. Kışın bu hatlardan elektrik almak mümkün olmayacak. Bu konuda önlem alınmasını bekliyoruzö dedi. İsmail Taşçı da Elektrik direkleri eğildi. Ekipler gelerek iş makineleri ile eğilen direkleri düzeltmeye çalıştı ama olmadı. Böyle idare ediyoruz ama tehlike arz ediyorlar diyerek önlem alınmasını istedi.



'MÜHENDİSLİK BİLİMİNE RİAYET EDİLMİYOR'



Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan TEMA Vakfı Rize Temsilcisi Ahmet Ali Kork da vadide yanlış uygulamaların yapıldığını öne sürdü, yaşanan sel felaketinin ardından elektrik direklerin altına brandalar çekilerek geçici tedbirler alındığını söyledi. Kork, 154 bin kilovatlık bir enerji nakil hattı yapıyorsun bunun direğinin zemin etüt ne olduğuna bakmıyorsun. Bölge de yaşayan vatandaşlara da sorulmamış. Sorsalar bu direği buraya dikmeyin derlerdi. Burada yapılan yanlış uygulamalarla mühendislik bilimine riayet edilmeyen yanlış günübirlik uygulamalarla son 30-40 yılda yapılmış harcamaların yüzde 50'si buhar olup gitti. Yerine koyma için beklide iki kat daha para harcanacak. Ülke kaynaklarına yazık. Bölge insanının çektiği çilelere yazık. Selden sonra halen daha elektrik gitmeyen yerler var. Bundan ders almalıyız artık yeter hata yapmayalım dedi.