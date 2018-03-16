Heyelanın Kapattığı Yol Geçici Olarak Trafiğe Açılacak

Heyelan sebebiyle 25 Şubat tarihinde çöken Kumluca- Kemer Karayolunun Mayıs ayı sonunda geçici olarak çift yönlü trafiğe açılacağı bildirildi.

Kumluca Belediye Başkan Vekili Sait Kaya ve AK Parti Kumluca İlçe Başkanı Arif Yavuzer, yolun durumu ile ilgili inceleme yapmak ve bilgi almak amacıyla heyelan bölgesine gitti. İnceleme esnasında Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü Kumluca - Kemer Yolu Kontrol Şefi Okan Yücel, Kumluca - Kemer Karayolu Şantiye Şefi Zafer Tulum gelen heyete bilgi verdi.

Kemer - Kumluca Yolu duble yol açma işini yüklenen İnşaat Firması Şantiye Şefi Zafer Tulum, Yazır Mahallesi içinden geçen alternatif yoldaki ıslah çalışmalarını bitirdiklerini belirterek kavşak ve bariyer çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğunu söyledi. Alternatif yoldan küçük araçların geçişine izin verildiğini hatırlatan Tulum,"Ağır tonajlı ve uzun araçları Belen, Adarsan ve Olympos üzerinden geçen yola yönlendiriyoruz. Heyelan Bölgesindeki çalışmalarımız sürüyor. Yolun heyelan olmayan bölümünde duble yol çalışmaları aralıksız devam ediyor. Mayıs Ayının sonunda heyelan alanında, çift yönlü geçici bir yol açacağız. Heyelan olan bölümde sondaj çalışmalarımız sürüyor. Yapılan sondaj çalışmalarından sonra zeminin durumu hangi şartlarda yol yapılmasına müsaade edecek göreceğiz. Viyadük yapılacaksa, viyadük çalışmasını da en kısa zamanda tamamlayıp yolu tamamen trafiğe açacağız" dedi. - ANTALYA