Heyelan sonrası oluşan Turkuaz Göl, turizme kazandırılacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Heyelan sonrası oluşan Turkuaz Göl, turizme kazandırılacak

Heyelan sonrası oluşan Turkuaz Göl, turizme kazandırılacak
Demirören Haber Ajansı / Ömer KOÇ - Haberler | Güncel

KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde 46 yıl önce heyelan sonrası oluşan Turkuaz Göl'ün yapılacak çalışmalarla turizme kazandırılması amaçlanıyor.

KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde 46 yıl önce heyelan sonrası oluşan Turkuaz Göl'ün yapılacak çalışmalarla turizme kazandırılması amaçlanıyor.

Geben Mahallesi'ndeki ormanlık alanda bulunan Turkuaz Göl, rengi ve doğal güzelliğiyle hayran bırakıyor. Ormanda olması nedeniyle çok az kişi tarafından bilinen gölü Andırın Belediye Başkanı Ahmet Doğan da tesadüfen gördü. Mahallede yaptığı incelemeler sırasında karşılaştığı gölün renginden ve doğallığından etkilenen Doğan, turizme kazandırılması için çalışma yapacaklarını söyledi.

'İNSANLAR BURAYA AKIN EDECEK'Turkuaz Göl'ün herkes tarafından görülmesi gereken doğa harikası bir oluşum olduğunu ifade eden Başkan Ahmet Doğan, "Andırın doğal güzellikleri ile farklı bir yer, her gün yeni yerler ortaya çıkıyor. Bu gölü de buradan geçerken tesadüfen gördük, çam ağaçlarının içerisinde turkuaz rengi ile gerçekten çok güzel görünüyordu. Yaptığımız araştırmada 1975 yılında meydana gelen heyelan sonrası oluştuğunu öğrendik. Buradaki su da içme suyu kalitesinde. Biz bu alanın temizliğini yaparak, turizme kazandırmak istiyoruz. Doğaseverler için çok güzel bir alan. Ortaya çıkması ile insanların buraya akın edeceğine inanıyoruz" diye konuştu.UÇUK GÖL ADINI VERMİŞLER

Mahallede yaşayan Adem Gürlek ise ormanın içerisinde olduğu için gölü az sayıda kişinin bildiğini ifade ederek, "Dedelerimiz buranın 1975 yılında heyelan sonucu meydana geldiğini söylüyorlar. O yüzden mevki olarak buraya Uçuk Göl adını vermişler. Ancak görenler renginden dolayı Turkuaz Göl olarak arlandırıyor. Derinlik olarak 1,5 metre civarında olduğunu biliyoruz. Ormanın içerisinde kaldığından pek bilen yok" dedi.


- Kahramanmaraş
Heyelan sonrası oluşan Turkuaz Göl, turizme kazandırılacak
Heyelan sonrası oluşan Turkuaz Göl, turizme kazandırılacak
Heyelan sonrası oluşan Turkuaz Göl, turizme kazandırılacak
Heyelan sonrası oluşan Turkuaz Göl, turizme kazandırılacak
Heyelan sonrası oluşan Turkuaz Göl, turizme kazandırılacak
Heyelan sonrası oluşan Turkuaz Göl, turizme kazandırılacak
Heyelan sonrası oluşan Turkuaz Göl, turizme kazandırılacak
Heyelan sonrası oluşan Turkuaz Göl, turizme kazandırılacak
Heyelan sonrası oluşan Turkuaz Göl, turizme kazandırılacak

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer KOÇ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Fahrettin Altun
Magazin Alişan Seda Sayan Hande Erçel Demet Akalın
Spor Diego Muslera Ali Tandoğan Abdullah Avcı Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Heyelan sonrası oluşan Turkuaz Göl, turizme kazandırılacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.5.2021 15:52:16. #1.15#

title