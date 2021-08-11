Heyelan nedeniyle Kastamonu-Bozkurt kara yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor
Kastamonu-Bozkurt kara yolunda heyelan nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.
Kastamonu-Bozkurt kara yolunda heyelan nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.
Kastamonu'nun Karadeniz sahilindeki ilçesi Bozkurt'ta etkili olan sağanağın ardından birçok bölgede heyelan meydana geldi.
Sel felaketinin yaşandığı bölgede incelemede bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da Bozkurt ilçesine giderken kullandığı kara yolunun Esentepe mevkisinde heyelan nedeniyle yol bir süre ulaşıma kapandı.
Ekiplerin çalışmasıyla yol ulaşıma açılırken, heyelanların devam ettiği bölgede trafik akışı kontrollü sağlanıyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Okur