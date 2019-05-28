Heyelan korkusuyla yaşıyorlar



SAMSUN'un Çarşamba ilçesine bağlı Ağcagüney Mahallesi'ndeki arazilerde yıllardır oluşan heyelanlar, bölge halkını tedirgin ediyor. Mahallede birkaç evin heyelan nedeniyle yıkıldığı, 15 ev, yollar ve tarım arazilerinin zarar gördüğü belirtildi.

Mahallede son 8 yıldır oluşan heyelanlar, halkı korkutuyor. Heyelanlar sonucu 15 evde hasar oluşurken, mahallede yollar ve tarım arazileri de zarar gördü. Yöre sakinleri evlerinde korku içinde yaşadıklarını belirterek, yetkililerden heyelanlara karşı önlem almalarını istiyor. Doğduğu günden beri mahallede yaşadığını anlatan İsmail Aydın (58), "Burada heyelanlar yıllardır sürüyor. Evlerimiz yıkıldı, perişan olduk. Gökçeçakmak Barajı buradaki kaymaları çok etkiliyor. Baraj gölünde sızıntılar var. Biz burada daha önceden özel ölçümler yaptırdık. Ölçümleri yapan işiler bize barajdan sızıntı olduğunu söylediler. Ancak yetkililer bunu kabul etmedi. Yaz aylarında barajın suyu çekildiği zaman burada bir santimetre dahi kayma meydana gelmiyor. Kışın baraj suları yükseldiği zaman buradaki kaymalar başlıyor. Evlerimiz yıkıldığı zaman devlet bize destek olup, evler yaptı. Tarlalarımızda da çökmeler meydana geldi. Arazilerimizi verimli kullanamıyoruz" dedi.

Yağmurda evlerinin altında sürekli kayma yaşandığını anlatan Hacı Barutçu da "Burada kayma yıllardır devam ediyor. Evler 3-4 tane ev heyelanda yıkılıp çöktü. Buraya gelip çalışmalarda yapıldı ancak sonuç alınamadı, ne olacağını bizler de bilmiyoruz. Heyelanı önlemek için bize yardımcı olsunlar" dedi.



Kaynak: DHA

- Samsun