Heyecan kafe adrenalin tutkunlarını bekliyor

DULKADİROĞLU, KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Dulkadiroğlu Belediyesi'nin Kahramanmaraş'a kazandırdığı adrenalin ve extrem oyun alanı içindeki kafe hizmete girdi.

Adrenalin tutkunlarının dinlenmesi ve ikramlardan istifade etmesi amacıyla hizmete açılan heyecan kafede hafta sonları kahvaltı hizmeti de sunulacağı belirtildi.

Vatandaşları aktivite alanına davet eden Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, "Yeşiltepe mahallemizde hizmet veren Heyecan Bahçemiz yeni hizmetleriyle faaliyetlerini sürdürüyor. Özellikle dinlenme alanı ve kafeterya konusunda hassas bir çalışma yaptık. Güzel bir etkinlik planlayan vatandaşlarımızın bu alandan her açıda istifade etmesini istiyoruz. Örneğin hafta sonu ailesiyle Heyecan Bahçesine gelen vatandaşlarımız güzel bir kahvaltıyla güne başlayacaklar ve adrenalin alanlarının tadını çıkaracaklar. Bu hususta arkadaşlarımız çalışmalarını tamamladı ve Heyecan Bahçesi içerisindeki kafeteryayı hizmete açtık. Ben tüm hemşerilerimi bu güzel sosyal aktivite alanına davet ediyorum" dedi. - KAHRAMANMARAŞ