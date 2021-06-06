Heyecan doruktaydı! Afyonkarahisar'ın Güney beldesinde kazanan AK Parti oldu

Afyonkarahisar'a bağlı Güney beldesinde 7 yıl sonra gerçekleştirilen seçimleri, 1024 oy alan Erol Karabacak kazandı. Karabacak'tan sonra en fazla oyu alan ise 504 oy ile Büyük Birlik Partisi'nin adayı Süleyman Çağlar oldu. İlk kez seçimlere katılan Gelecek Partisi'nin adayı ise 17 oy aldı.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde nüfusunun 5 binin altına düşmesinin ardından belde statüsünden çıkarılan Güney, bölge sakinlerinin çabasıyla yeniden belde statüsüne kavuştu. 7 yıl aradan sonra ilk kez seçimlerin yapıldığı beldede, hem heyecan hem de gerginlikle beklenen seçimin sonuçları belli oldu.

TKP'NİN ADAYI 1 OY ALDI

Seçim sonuçlarında gelen ilk bilgilere göre AK Parti'nin adayı Erol Karabacak 1024 oy alarak seçimin galibi oldu. Büyük Birlik Partisi'nin adayı Süleyman Çağlar ise 504 oy aldı. CHP'nin adayı 102 oy, Gelecek Partisi'nin adayı ise 17 oy aldı. Seçimde dikkat çeken TKP oldu. TKP adayı yapılan seçimde sadece tek 1 oy alabildi.

ADAYLAR ARASINDA KIYASIYA REKABET

1830 seçmenin olduğu Güney beldesinde bugün sıcak saatler yaşandı. Oy kullanmanın tamamlanması ile gözler sandıklara çevrildi.

Güney Beldesi seçimlerine AK Parti, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Büyük Birlik Partisi (BBP), Saadet Partisi, Gelecek Partisi, İYİ Parti, Yeniden Refah Partisi ve Türkiye Komünist Partisi (TKP) adayları yarıştı.

BBP'NİN ADAYI İKİNCİ SIRADA BİTİRDİ

Oylama işleminin ardından yapılan oy sayımı sonrası resmi olmayan kesin seçim sonuçlarına göre, 1024oy alan AK Parti'nin adayı Erol Karabacak oldu.

Oylamada 504 oy alan BBP'nin adayı Süleyman Çağlar ise seçimi ikinci sırada tamamladı.