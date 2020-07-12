Heybeliada'daki orman yangınından ilk görüntüler geldi
Heybeliada'da henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürerken, yangın anına ait ilk görüntüler geldi.
12.07.2020 18:11 | Son Güncelleme: 12.07.2020 18:24
İstanbul Heybeliadada çıkan orman yangınından ilk görüntüler gelmeye başladı.
Heybeliada'da ormanlık bölgede yangın çıktı. Yangının çıktığı alana itfaiye ekipleri sevk edildi. Aynı zamanda yangına havadan da müdahale ediliyor.
İLK GÖRÜNTÜLER GELDİ
Ekiplerin yangına müdahalesi devam ederken, yangın anına ait ilk görüntüler gelmeye başladı.
İşte o görüntüler: