Heybeliada'daki orman yangınından ilk görüntüler geldi Heybeliada'da henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürerken, yangın anına ait ilk görüntüler geldi.

İstanbul Heybeliadada çıkan orman yangınından ilk görüntüler gelmeye başladı. Heybeliada'da ormanlık bölgede yangın çıktı. Yangının çıktığı alana itfaiye ekipleri sevk edildi. Aynı zamanda yangına havadan da müdahale ediliyor. İLK GÖRÜNTÜLER GELDİ Ekiplerin yangına müdahalesi devam ederken, yangın anına ait ilk görüntüler gelmeye başladı. İşte o görüntüler: