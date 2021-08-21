Heybeliada'da vatandaşların tahliye anı kamerada
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Heybeliada'da vatandaşların tahliye anı kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Heybeliada'da ormanlık alanda çıkan ve kontrol altına alınan yangında, bölgedeki 230 vatandaşın botlara bindirilerek güvenli bölgelere taşındığı anlar kameraya yansıdı.

Heybeliada'da ormanlık alanda çıkan ve kontrol altına alınan yangında, bölgedeki 230 vatandaşın botlara bindirilerek güvenli bölgelere taşındığı anlar kameraya yansıdı.

Heybeliada Kuleli Köşk mevkiinde öğle saatlerinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın havadan ve karadan yapılan müdahale ile kontrol altına alındı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait botlar aracılığıyla, Çam Limanı mevkiinde bulunan 230 vatandaş tahliye edilerek güvenli bölgelere taşınırken, o onlar kameraya yansıdı.

(Cem Güney Kılıç/İHA)

Heybeliada'da vatandaşların tahliye anı kamerada
Heybeliada'da vatandaşların tahliye anı kamerada
Heybeliada'da vatandaşların tahliye anı kamerada
Heybeliada'da vatandaşların tahliye anı kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son dakika haberi | Heybeliada'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
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