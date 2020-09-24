HES sorgusunda yakalandı

KAYSERİ'de, polis ekiplerinin Cumhuriyet Meydanı'nda sürücü ve yayalara yönelik yaptığı kontrollerde karantinada olması gereken koronavirüs temaslısı Nimet Ç., yapılan HES sorgusunda yakalandı.

KAYSERİ'de, polis ekiplerinin Cumhuriyet Meydanı'nda sürücü ve yayalara yönelik yaptığı kontrollerde karantinada olması gereken koronavirüs temaslısı Nimet Ç., yapılan HES sorgusunda yakalandı.

Kayseri'de polis, koronavirüs kapsamında denetimlerini akşam da sürdürüyor. Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan denetimde, polis, maskesini çene altında taşıyan Nimet Ç.'yi fark etti. Yapılan Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgulamasında Nimet Ç.'nin, koronavirüs temaslısı olduğu belirlendi. 14 gün boyunca evde olması gereken Nimet Ç.'nin koronavirüs tedbirlerini ihlal ettiği gerekçesiyle çağırılan ambulansla Kredi Yurtlar Kurumu yurduna götürüldü. Yurt ücretinin Nimet Ç.'den tahsil edileceği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yusuf AĞAŞE